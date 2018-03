I grandi pionieri delle pubbliche relazioni

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Dagli assiro-babilonesi passando per greci e romani, ogni civiltà culturalmente evoluta ha tramandato testimonianze di arti persuasorie atte ad influenzare l'opinione pubblica per nome di qualcuno; dal passaparola alle orazioni retoriche, fino alle arti figurative.In epoca moderna, Gabriele D'Annunzio diffuse la falsa notizia della propria morte in vista del lancio di un libro – un precocissimo maestro del personal branding – e da allora molti altri personaggi sfruttarono l'influenza pubblica e mondana per scalare le vette del successo.Sebbene tramite precursori ante-litteram, dunque, le pr sono sempre esiste. Ma solo all'inizio del 1900 l'accezione moderna del termine prese forma, giungendo a noi come concetto preciso e dotato di caratteristiche molto peculiari.A imporsi come il padremodernefu Edward Bernays, nipote di Sigmund Freud, al ...