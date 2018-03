I cellulari non smettono di suonare | Raoul Bova furioso non torna sul palco

Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non sarebbero molto pericolose : Due Nuovi studi condotti dal National Toxicology Program hanno concluso che le radiazioni emesse dai cellulari non sono poi così dannose come molti ritengono L'articolo Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non sarebbero molto pericolose proviene da TuttoAndroid.

Stiamo giocando - non disturbate! La sfida di Lego : via i cellulari quando siete coi bambini : Italia può fare di più Giochi per bambini, idealo: ai pargoli italiani non piace giocare con la scienza Natale, UNC: giocattoli a misura di bambino, ecco cosa controllare

Camorrista aveva due cellulari nonostante fosse nel reparto di alta sicurezza : Due telefoni cellulari sono stati trovati nel carcere di AVELLINO. A darne notizia è Donato Capece, Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. 'I cellulari sono stati ...

“Non apritelo - o addio telefonino”. Il messaggio “maledetto” che fa impazzire i cellulari. No - niente bufale. Purtroppo è tutto vero. Fate attenzione in particolare a questo simbolo (e alle conseguenze che può causare sui vostri dispositivi). Come difendersi : Chi avrebbe mai detto che, a dispetto dei progressi tecnologici, per mandare in tilt un iPhone sarebbe bastato un semplice carattere? Impensabile. Eppure perfettamente vero. Già nel 2015, in realtà, si era parlato parecchio del problema dei cosiddetti Effective Power, ossia una serie di caratteri che se inviati ad un iPhone causavano il crash di iOS. Nei mesi scorsi era stata la volta di un link “maledetto”, capace di far ...