I camion senza conducente di Waymo trasporteranno merci sulle strade di Atlanta : Fra una settimana i camion a guida autonoma di Waymo inizieranno a percorrere le strade di Atlanta. E, per la prima volta, trasporteranno anche della merce. La società americana, sussidiaria del colosso di Google, Alphabet Inc, inizierà a metà marzo a effettuare le consegne per i data center del colosso di Mountain View. L’anno scorso Waymo ha condotto test su strada sia in California che in Arizona, ma la ...