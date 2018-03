Huawei P9 e P9 Plus contrordine | l’aggiornamento Android Oreo ci sarà!?

Huawei Cina ne è certa : Huawei P9 e P9 Plus riceveranno Android 8.0 con EMUI 8.0 : Huawei sembra intenzionata a far felici anche i suoi "vecchi" clienti e a rilasciare un nuovo major update anche per Huawei P9 e Huawei P9 Plus, almeno questo afferma un product manager di Huawei Cina. L'articolo Huawei Cina ne è certa: Huawei P9 e P9 Plus riceveranno Android 8.0 con EMUI 8.0 proviene da TuttoAndroid.

Cinque features per Huawei P9 Plus con l’aggiornamento B382 : chance per la batteria? : Vive una seconda giovinezza l'intramontabile Huawei P9 Plus, soprattutto grazie all'aggiornamento B382, che ha iniziato oggi la propria diffusione in Europa. Siamo in presenza di un pacchetto alquanto completo, portatore di una serie di novità che siamo sicuri i possessori di questo specifico esemplare, al netto dei problemi di batteria con cui ormai convivono da mesi, apprezzeranno senz'altro. Queste piccole, ma significative modifiche ...

Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus : Arriva in giornata una notizia in materia di aggiornamenti software per due smartphone Huawei: nello specifico il colosso cinese del mercato mobile ha iniziato a reclutare beta tester per l'update alla EMUI 8.0 su base Android 8.0 Oreo per i suoi Nova 2 e Nova 2 Plus. L'articolo Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Chiarezza da TIM su Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus per l’aggiornamento Oreo : Sciolta del tutto la prognosi legata all'aggiornamento Oreo per i vari Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus, in cui qualche utente ancora continuava a sperare. Nonostante l'intervento dello scorso 25 gennaio a cura del vice presidente del brand cinese su Weibo (che aveva sbarrato la porta alla possibilità per quanto riguarda Oreo, aprendo un piccolo spiraglio per l'eventuale approdo di qualche novità legata all'EMUI 8.0, almeno su Huawei P9 e P9 ...

Irrecuperabile la batteria Huawei P9 Plus per i TIM : ancora problemi con aggiornamento B383 : Pare davvero Irrecuperabile la situazione per quanto riguarda quello che resta un ottimo smartphone, vale a dire Huawei P9 Plus. Mi riferisco ad un tema delicato come l'autonomia, in quanto nemmeno l'aggiornamento B383 sfornato di recente per i modelli brandizzati TIM (tra i più popolari e diffusi in Italia), pare aver dato un contributo apprezzabile alla causa della batteria. Un vero peccato, se pensiamo che al momento del lancio questo fattore ...

Cosa cambia per Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento Oreo e EMUI 8.0 : perché in molti non lo hanno ancora ricevuto : L'aggiornamento Oreo su Huawei P10 e P10 Plus con EMUI 8.0 è partito lo scorso 1 marzo in Italia come prontamente riportato sul nostro magazine. Quali sono i cambiamenti reali garantiti dal nuovo major update e come mai molti possessori dei device in Italia non hanno ancora ricevuta la notifica OTA del firmware nuovo di zecca? Cerchiamo di spiegarlo nei minimi dettagli in questo articolo. Con Oreo, il Huawei P10 e il P10 Plus vedono ...

Ufficiale : Huawei P20 avrà una variante Pro - non Plus : Il 27 marzo Huawei presenterà P20 e P20 Pro. La notizia arriva dalle aree intorno al MWC 2018 di Barcellona in cui sono apparsi dei tabelloni pubblicitari L'articolo Ufficiale: Huawei P20 avrà una variante Pro, non Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Niente Huawei P20 Plus - confermato il P20 Pro : ecco tutte le specifiche : Potrebbe non essere Huawei P20 Plus il device designato a contenere l'ormai famosa tripla fotocamera: come riportato su GSMArena.com, i cartelloni pubblicitari affissi nella città di Barcellona rivelano della prossima presentazione di Huawei P20 Pro, accanto all'unica certezza conclamata, rappresentata da Huawei P20 (oltre che al modello Lite, altrettanto sicuro, ma su cui il produttore si sta concentrando meno, trattandosi del modello ...

Aggiornamento Huawei P10 e P10 Plus TIM ancora in test : quanti giorni ancora di attesa? : Huawei P10 e P10 Plus hanno cominciato a ricevere l'Aggiornamento Oreo in Italia nel pomeriggio di ieri. Android 8.0 ha iniziato a far capolino nel nostro paese sui dispositivi no brand che sono stati i i primi a beneficiare del corposo adeguamento software, procedendo in successione da coloro che hanno partecipato alla fase sperimentale di beta e poi fino agli utenti "semplici". Dato per fatto oramai il rilascio per i dispositivi non ...

Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android Oreo disponibile in Italia : disponibile anche in Italia l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i dispositivi Huawei P10 e P10 Plus, ma al momento solo quelli non brandizzati.Segnaliamo a tutti i possessori Italiani di un Huawei P10 o un Huawei P10 Plus No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile al download il tanto atteso aggiornamento ad Android Oreo 8.0.Continue reading Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android ...

Huawei P10 e Huawei P10 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei P10 e Huawei P10 Plus seguono a ruota i Samsung Galaxy S8 e oggi si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia, dove l'aggiornamento è in fase di distribuzione per le loro versioni open market. L'articolo Huawei P10 e Huawei P10 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il giorno di Oreo su Huawei P10 e P10 Plus : aggiornamento in prima distribuzione il 1 marzo : Tutti i possessori di Huawei P10 e P10 Plus ne saranno felicissimi: l'aggiornamento Oreo nella sua versione definitiva ha iniziato la sua distribuzione in Europa e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere anche i primi esemplari italiani. Non parliamo di un nuovo firmware beta del programma di sperimentazione a cui tutte e due i device sono iscritti ma del pacchetto software Android 8.0 definitivo, atteso da tempo oramai. I firmware in ...

Non preventivabile per Huawei P9 Plus l’aggiornamento B383 : nuove speranze per la batteria : Sono ore calde per gli utenti che in due anni scarsi di vita del device hanno deciso di acquistare un Huawei P9 Plus, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata TIM. In attesa di conferme a proposito dell'arrivo dell'interfaccia EMUI 8.0, che tuttavia non dovrebbe essere accompagnata dall'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, oggi 1 marzo tocca concentrarci sul rilascio di una nuova patch. Mi riferisco alla B383, che sta ...

Sempre più Huawei P20 - P20 Lite e P20 Plus : storage - fotocamera e colori in programma : Piovono ulteriori conferme per la linea degli attesissimi Huawei P20, P20 Lite e P20 Plus, innanzitutto per quanto riguarda il quantitativo di storage ed i MP della fotocamera principale, presumibilmente quella posteriore, come di norma e regola. Partiamo dal modello standard, identificato come Huawei P20, che, dalle indicazioni fornite dall'ottimo Roland Quandt su Twitter, pare disporrà di 32GB di memoria interna, e di una fotocamera ...