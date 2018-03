Huawei Nova 3e - sempre più probabile lo stretto legame con il P20 Lite

Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite : Huawei ha inviato oggi gli inviti per la presentazione di Huawei Nova 3E, che si terrà il prossimo 20 marzo. Secondo Evan Blass si tratta della versione cinese di Huawei P20 Lite, e ci mostrerà l'interpretazione del notch secondo Huawei. L'articolo Il 20 marzo Huawei Nova 3e ci svelerà come sarà Huawei P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus : Arriva in giornata una notizia in materia di aggiornamenti software per due smartphone Huawei: nello specifico il colosso cinese del mercato mobile ha iniziato a reclutare beta tester per l'update alla EMUI 8.0 su base Android 8.0 Oreo per i suoi Nova 2 e Nova 2 Plus. L'articolo Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rinnovato Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B137 : focus chiamate VoLTE : Il Huawei P10 Lite nella sua versione Vodafone sta ricevendo un nuovo aggiornamento in queste ore. Si tratta del pacchetto B137 e molti possessori di questo esemplare saranno di certo curiosi di conoscere le novità introdotte dall'update. Cerchiamo dunque di approfondire l'argomento con i dettagli fin qui disponibili. Il firmware pensato per il Huawei P10 Lite è, nello specifico, il WAS-LX1AC02B137 che ha un peso non proprio esiguo, ossia ...

Huawei P20 Lite potrebbe arrivare come Huawei Nova 3e in alcuni mercati : Secondo Evan Blass alcuni mercati potrebbero commercializzare Huawei P20 Lite come Huawei Nova 3e. Un rebranding del genere non è una novità per il brand cinese, storicamente noto per rinominare in alcuni casi i medesimi smartphone destinati in mercati differenti. Comunque riguardo al P20 Lite le caratteristiche tecniche ed estetiche dovrebbero essere le medesime. L'articolo Huawei P20 Lite potrebbe arrivare come Huawei Nova 3e in alcuni ...

Huawei Nova come disattivare vibrazione tastiera : Huawei Nova La vibrazione della tastiera è fastidiosa ? Ecco la guida che vi aiuterà a togliere la vibrazione sul telefono Android Huawei Nova Semplice e veloce.

Manuale Huawei Nova Smart guida d’uso Pdf italiano : Il Manuale Huawei Nova Smart Pdf è disponibile per il download Tutte le informazioni e le guida per poter configurare lo Smartphone Android

Huawei Nova 2 Screenshot catturare la schermata : Huawei Nova 2 creare Screenshot velocemente e catturare il contenuto del display in una immagine Il metodo migliore per fare lo Screenshot Huawei Nova 2.

Huawei Nova caricare nel modo giusto la batteria : Guida caricare batteria telefono Android Huawei Nova per ottenere la massima durata ricaricare nel modo corretto la batteria telefono Huawei.