Huawei Cina ne è certa | Huawei P9 e P9 Plus riceveranno Android 8 0 con EMUI 8 0

Huawei e l’Italia : “Siamo il primo mercato del mondo esclusa la Cina” : Barcellona – Il grande amore fra gli italiani e Huawei non accenna a raffreddarsi. Tutt’altro: sull’onda del Mate 10 Pro, e di tutti gli altri top di gamma (ma anche degli apprezzatissimi Lite) il colosso cinese, ormai terza potenza mondiale nel mondo degli smartphone ma attivo in molti segmenti – basti vedere gli annunci al Mobile World Congress come il sottilissimo pc Windows Matebook X Pro – continua a crescere. Tanto che l’Italia è il ...

Su Huawei P10 Lite aggiornamento Oreo beta partito in Cina : anche per Mate 10 Lite e Honor 7X : Ottime notizie per i possessori di un Huawei P10 Lite relative all'aggiornamento Oreo, senza dimenticare pure chi ha tra le mani attualmente un Huawei Mate 10 Lite oppure un Honor 7X. In realtà stiamo parlando dell'avvio della fase sperimentale di test di Android 8.0, per forze di cosa, propedeutica ad un rilascio effettivo e dunque proprio per questo motivo indizio inconfutabile per il futuro rilascio. Per il Huawei P10 Lite, fino a questo ...

Gli smartphone Huawei e Xiaomi in Cina diffusi soprattutto tra gli uomini over 30 : Stando a quanto rilevato da Jiguang, Huawei e Xiaomi sono accomunate dal sesso e dall'età della loro utenza media. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Gli smartphone Huawei e Xiaomi in Cina diffusi soprattutto tra gli uomini over 30 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Altro step di avvicinamento per Huawei P10 e P10 Plus all’aggiornamento Oreo il 26 gennaio : Interessanti informazioni quelle che ci arrivano direttamente dal mondo dei cosiddetti Huawei P10 e P10 Plus, almeno per quanto riguarda coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'avvio del programma beta, step fondamentale per giungere nel più breve tempo possibile al rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva, oggi possiamo fare un ulteriore step per il pubblico ...

Huawei e Honor regnano in Cina - Samsung e Meizu in forte perdita : In base a dei dati proposti da GFK, Huawei ed Honor hanno dominato la Cina durante il 2017, mentre Samsung e Meizu sono stati un flop. Il 2017 è terminato da ancora poco tempo. Nonostante già molte case abbiano iniziato a presentare i propri smartphone per il 2018, come Meizu e Samsung, sarebbe interessante poter vedere le prestazioni dei produttori hardware durante l’anno passato. Proprio per questa ragione, ci viene incontro la grande ...

Huawei è il brand di dispositivi mobile più apprezzato in Cina : Huawei è in questo momento il marchio di smartphone più importante in Cina. L'azienda si è appena aggiudicata un premio che ne fa sostanzialmente il brand di dispositivi mobile più consigliato dai e tra i consumatori in Cina. Il premio si basa sul punteggio del sondaggio C-NPS (China Net Promoter Score). L'articolo Huawei è il brand di dispositivi mobile più apprezzato in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Usa - deputato presenta progetto di legge contro Huawei e Zte : 'La Cina ci spia attraverso di loro' : La legge, ha aggiunto il deputato, 'è direttamente in linea con la politica del presidente Trump di mettere gli interessi americani di sicurezza nazionale al primo posto, una politica che sono ...

Spionaggio USA-Cina : stop ad uso cellulari Huawei e ZTE a personale governativo Video : Se non siamo ad una nuova guerra fredda, poco ci manca. Parliamo di una notizia che ha un suo peso specifico rilevante, visti gli attori principali della vicenda. Una nuova pagina di Spionaggio [Video] politico-industriale tra le due super potenze del mondo, #USA e Cina, potrebbe scriversi nei prossimi giorni o mesi, se una nuova proposta di legge venisse approvata. stop a cellulari Huawei e ZTE a personale governativo USA Il rappresentante del ...

Spionaggio USA-Cina : stop ad uso cellulari Huawei e ZTE a personale governativo : Se non siamo ad una nuova guerra fredda, poco ci manca. Parliamo di una notizia che ha un suo peso specifico rilevante, visti gli attori principali della vicenda. Una nuova pagina di Spionaggio politico-industriale tra le due super potenze del mondo, USA e Cina, potrebbe scriversi nei prossimi giorni (o mesi), se una nuova proposta di legge venisse approvata. stop a cellulari Huawei e ZTE a personale governativo USA Il rappresentante del Texas ...

Samsung ritenuta colpevole di violazione di brevetti Huawei : a rischio le vendite in Cina : Un tribunale cinese ha ritenuto Samsung colpevole della violazione di due brevetti di Huawei relativi alla tecnologia 4G. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung ritenuta colpevole di violazione di brevetti Huawei: a rischio le vendite in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sorpresa vicina con Google Assistant per modelli Samsung - ASUS e Huawei : svolta sui trasporti : Ci apprestiamo a toccare con mano una novità estremamente interessante attraverso Google Assistant, l'assistente vocale giunto a bordo di tantissimi device Android in questi due mesi e sempre aperto a nuove evoluzioni. Dopo l'introduzione di nuovi comandi vocali, di cui vi abbiamo parlato nel cuore del mese di dicembre, oggi 11 dicembre possiamo prendere in esame un'altra novità importante che certo farà piacere a chi si ritrova con un modello ...