Horizn Model M | il trolley smart che ti ricarica lo smartphone

(Di martedì 13 marzo 2018) Antefatto. Giovedì, ore 17. Dopo otto ore di workshop sul nuovo sito di GQ (sarà bellissimo, dovrete aspettare ancora un po’ prima di vederlo) la batteria dell’iPhone è a terra. E devo schizzare a vedere la presentazione del nuovo HuaweiP in un ristorante di Gae Aulenti. Niente panico. Perché dopo un veloce viaggio dalla Germania via Ups è arrivata la Cabin M diSTUDIOS, la valigia per il commuter del presente (e del futuro?) con batteria incorporata. Tanto è leggerissima e domani mattina parto per un viaggio di lavoro, quindi me la sarei portata comunque dietro. Al power bank incorporato, che era già caricato a metà, si accede tramite una piccola feritoia posta sotto alla maniglia. Quindi la sollevo, attacco il cavo, lo faccio passare sotto la maniglia di plastica che porta impressa la scrittae faccio scivolare il telefono in uno dei piccoli scomparti in cui è ...