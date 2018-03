huffingtonpost

: 'Ho adottato il minimalismo a casa mia. Soldi, energie e tempo sono limitati: faccio solo ciò che mi interessa' - HuffPostItalia : 'Ho adottato il minimalismo a casa mia. Soldi, energie e tempo sono limitati: faccio solo ciò che mi interessa' - appesiaunfilo : RT @HuffPostItalia: 'Ho adottato il minimalismo a casa mia. Soldi, energie e tempo sono limitati: faccio solo ciò che mi interessa' https:/… - MdCarloDeFelice : RT @HuffPostItalia: 'Ho adottato il minimalismo a casa mia. Soldi, energie e tempo sono limitati: faccio solo ciò che mi interessa' https:/… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Una scelta di vita minimalista per alcuni può significare un allontanamento dalla società, una ricerca di sé che si realizza lontano da dove si è cresciuti, e per certi versi qualcuno la potrebbe intendere come una decisione drastica, utopistica e senza ritorno. Altri, invece, decidono di adottare e far proprio ilpropria, mantenendo lavoro,e affetti così come le persone che nemmeno sanno cosa sia il.Laura, 42 anni, traduttrice freelance e autrice del blog "minimo" ha spiegato cosa significa per lei "": "È consapevolezza, pormi le domande che contano, darmi delle risposte oneste, e definire cosa è veramente importante per me, in modo da poter dare a queste cose/attività/persone la priorità. Dato che le mie risorse (economiche, di energia e dilimitate, dare la ...