Heather Locklear | la star di “Melrose Place” accusata di percosse

Heather Locklear arrestata : la star di Dynasty e Melrose Place accusata di violenze domestiche : Nuovi problemi con la giustizia per Heather Locklear, star della televisione degli anni '80 e '90: l'attrice, come scrive The Hollywood Reporter, è stata arrestata domenica 25 febbraio con l'accusa di violenza domestica e aggressione al personale di emergenza. "Ieri verso le 22 uno dei nostri rappresentanti ha risposto a un'agitazione domestica in un'abitazione. Quando sono arrivati, la signora Locklear non ha collaborato con i delegati e ha ...

