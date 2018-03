Harry Styles per March For Our Lives - in tour con una chitarra speciale : il sostegno del cantante al movimento contro la violenza armata (foto) : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives, un movimento americano che si impegna a chiedere con marce pacifiche la modifica della legge sul porto d’armi. Durante la prima data della tournée internazionale a ...

Video - testo e traduzione di Medicine e Anna di Harry Styles - due brani inediti presentati per la prima volta in tour : Medicine e Anna di Harry Styles sono i due brani inediti presentati a sorpresa dal vivo, durante la prima data del Live On tour 2018. Il cantante inglese ha debuttato domenica 11 marzo con la seconda parte della tournée mondiale da Basilea, e farà tappa in diverse capitali del mondo in location del tutto nuovo e ridimensionate rispetto al tour autunnale. La sera scorsa, alla Jakobshalle di Basilea, Harry ha debuttato con il Live On tour ...

One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 - da Harry Styles a Niall Horan - Liam Payne e Louis Tomlinson : Sono stati annunciati i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 che si sono tenuti nella notte di domenica 11 marzo in America. I premi della Musica sono stati assegnati a Los Angeles e hanno visto trionfare alcuni degli artisti internazionali più apprezzati del momento, non solo in America ma anche in Europa. Tra i cantanti che hanno vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 spuntano un paio di nomi degli One Direction: Harry ...

Video e scaletta del Live On Tour 2018 di Harry Styles - il debutto a Basilea con sorprese per il pubblico tra cover e brani inediti : Al via il Live On Tour 2018 di Harry Styles, la seconda parte della Tournée mondiale del cantante britannico, che si protenderà fino alla prossima estate. Il nuovo Tour di Harry Styles è partito l'11 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, per prima data del Live On Tour 2018. Dopo i primi concerti da solista tenuti lo scorso autunno nei piccoli club di tutto il mondo, questa volta Harry si esibirà in location molto più ampie e di fronte a ...

Il merchandising del nuovo tour di Harry Styles nel 2018 - i ricavi devoluti in beneficenza (foto) : Trapelano sul web le prime foto del merchandising del nuovo tour di Harry Styles nel 2018: il cantante degli One Direction debutterà con la seconda parte del Live On tour domenica 11 marzo a Basilea, in Svizzera. Crescono l'attesa e l'hype per il tour internazionale della popstar amatissima dal pubblico e dalla critica: sui social sono state pubblicate alcune foto del nuovo merchandising dedicato all'artista di Holmes Chapel. Tra felpe, ...

Harry Styles in concerto a Milano : nuove disponibilità di biglietti : Non sei riuscito ad acquistare in tempo i biglietti per il concerto di Harry Styles in programma a Milano il 2 aprile e stai cercando disperatamente un modo per esserci ugualmente? [arc id=”969fb982-c95d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Questa è la notizia che fa la caso tuo! Live Nation Italia, l’organizzatore degli show italiani di Harry, ha fatto sapere tramite i suoi social che sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per la ...

Harry Styles : ecco cosa stava facendo invece di partecipare agli Oscar : “Dunkirk“, il film in cui ha recitato, era candidato in ben otto categorie agli Oscar 2018 (vincendone tre), eppure le speranze di vedere Harry Styles all’evento si sono rivelate vane. [arc id=”357068e4-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Ma cos’aveva da fare invece che presenziare alla notte più importante per il cinema? Hazza non si trovava neanche a Los Angeles, ma bensì a Londra dove è stato fotografato mentre ...

Brit Awards 2018 / Vincitori di tutte le categorie : Harry Styles e Gorillaz tra i trionfatori : Brit Awards 2018, Vincitori di tutte le categorie: tra i più premiati Dua Lipa e Stromzy mentre il favoritissimo Ed Sheeran si aggiudica solo il premio Global Success.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:38:00 GMT)

Nuovi biglietti per Harry Styles in Italia nel 2018 - concerti del 2 e 4 aprile : prezzi e prevendite su Ticketone : Aggiunti Nuovi biglietti per Harry Styles in Italia nel 2018: nel corso delle ultime ore sono state aggiunte alcune prevendite per i concerti che l'artista britannico terrà nel nostro Paese a breve. Harry Styles sarà in Italia nel mese di aprile, per due concerti esclusivi i cui biglietti sono esauriti lo scorso luglio nel giro di poche ore dalla messa in vendita. Il cantante inglese si esibirà il 2 aprile al Mediolanum Forum di Assago a ...

Il concerto di Harry Styles a Manchester in prima tv l'1 febbraio per festeggiare il compleanno : come seguire l'evento : Sarà possibile seguire il concerto di Harry Styles a Manchester su VH1 , su canale 25 di Tivusat e in streaming sul sito di VH1 . Il concerto verrà trasmesso in replica anche sabato 3 febbraio , alle ...

Il concerto di Harry Styles a Manchester in prima tv l’1 febbraio per festeggiare il compleanno : come seguire l’evento : VH1 festeggia insieme al cantante trasmettendo il concerto di Harry Styles a Manchester nel giorno del suo 24esimo compleanno. L'evento live si è tenuto nella cittadine inglese nei mesi scorsi per la promozione del suo progetto discografico. In occasione del compleanno di Harry Styles, sarà trasmesso per la prima volta in Italia il concerto che l'artista ha tenuto lo scorso ottobre a Manchester presso gli studi della BBC, un evento che ha ...

Buon compleanno Harry Styles : oggi festeggia 24 anni : Il nostro Harry è ormai un uomo ed è incredibile pensare che sono passati otto anni da quando partecipò a X Factor Uk! [arc id=”55808095-a223-4b7c-8855-dbe0a4b92e89″] oggi Harry Styles compie 24 anni e, dati gli ultimi avvistamenti, probabilmente starà festeggiando con la fidanzata Camille Rowe a Los Angeles. Noi invece abbiamo deciso di celebrare Harry facendo partire ufficialmente il conto alla rovescia verso il suo ritorno in ...

Harry Styles snobbato ai Grammy si consola con la fidanzata : Harry Styles è stato snobbato da Grammy Awards 2018, dato che non ha ricevuto alcuna nomination per il suo singolo di debutto “Sign of the Times” e il suo album omonimo. Il miglior modo per scacciare una (probabile) arrabbiatura è quello di rifugiarsi tra le braccia della persona amata. E infatti Hazza ha passato la serata dei Grammy in compagnia della fidanzata, Camille Rowe. Harry and Camille out in West Hollywood January 28, ...

