“Ha preso un palo” Isola dei Famosi | chi sono gli amanti clandestini La rivelazione a

Isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : “Hanno preso una arrestata per possesso di droga e noi non siamo degne?” : “All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?“. A parlare così è Wanna Marchi che in un video pubblicato su Facebook prova ad accendere una polemica sull’Isola dei Famosi, al via stasera su Canale5. L’anno scorso lei e la figlia Stefania Nobile erano state escluse dal reality per via della condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere. ...