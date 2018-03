Ha finanziato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro | arrestato il ' re'

Trapani : arrestato Vito Nicastri - “re dell’eolico”. “Ha coperto e finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro” : E’ soprannominato il “re dell’eolico”, il “signore del vento”, perché è stato tra i primi in Sicilia a puntare sulle energie pulite: è Vito Nicastri, imprenditore trapanese finito in carcere oggi insieme ad altre 11 persone sospettate di aver coperto e finanziato la latitanza del boss ricercato Matteo Messina Denaro (nella foto). Quello di Nicastri non è un nome nuovo per i carabinieri e il personale della Dia che hanno ...