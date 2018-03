Guida ubriaco | condannato a 9 mesi di carcere

Incidente Bruno Peres - ubriaco alla Guida : patente ritirata : Incidente Bruno Peres – La Roma nell’ultima giornata del campionato di Serie A ha conquistato tre punti preziosi nella gara contro il Verona ma nelle ultime ore a tenere banco è stata la situazione legata a Bruno Peres, vittima di un Incidente in mattinata. Prima il provvedimento della Roma, adesso una pessima notizia per il calciatore. Secondo quanto riporta l’Ansa Bruno Peres è stato stato denunciato per guida in stato di ...