Guerra in Siria - i tragici numeri di Save the Children : muoiono 37 innocenti al giorno : In Siria negli ultimi sette anni i bambini hanno conosciuto solo l’orrore della Guerra. Costretti a rifugiarsi nei sotterranei per salvarsi dalle bombe, malnutriti a causa dell’assedio e senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari e medicine. E’ quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children che denuncia le terribili condizioni in cui sono costretti a vivere migliaia di bimbi.Continua a leggere

Cinquecentomila morti in sette anni di Guerra - ma la Siria finisce nel silenziatore della realpolitik : Sami (14 anni), viene dalla città di Dera'a, in Siria meridionale, è attualmente rifugiato in Giordania. Dice: "Sono uscito per giocare con la neve insieme ai miei cugini. Una bomba è esplosa. Ho visto le mani di mio cugino volare di fronte a me. Ho perso entrambe le gambe. Due miei cugini sono morti e un altro ha perso le gambe".Per non dimenticare i 19.811 bambini uccisi nei sette anni di guerra in Siria: 12 marzo 2011-12 ...

Siria : Raqqa e Mosul devastate dalla Guerra : abbastanza risaputo che l' Iraq e la Siria [VIDEO] stiano vivendo in questo periodo una fase difficilissima in seguito a un sanguinoso conflitto in corso da diversi anni. Di conseguenza, le notizie ...

Siria : Raqqa e Mosul devastate dalla Guerra : È abbastanza risaputo che l’Iraq e la Siria stiano vivendo in questo periodo una fase difficilissima in seguito a un sanguinoso conflitto in corso da diversi anni. Di conseguenza, le notizie più recenti provenienti dal fronte iracheno e Siriano non sono affatto positive e possono considerarsi piuttosto allarmanti dal punto di vista geopolitico ed umanitario. Nei territori presso Raqqa e Mosul, dopo numerosi scontri contro le forze dell’Isis, ...

Papa Francesco - l’unico leader che ha capito l’orrore della Guerra in Siria : di Riccardo Cristiano* “Non si combatte il male con il male”. Erano passate da poco le dodici di domenica scorsa quando Papa Francesco, pronunciando queste parole al riguardo della Siria e delle azioni disumane che lì vengono perpetrate, ha dimostrato di essere l’unico leader ad aver capito cosa sia successo e stia ancora accadendo nel mondo arabo. Le sue parole infatti inchiodano sia chi sta da una parte della barricata, chi dall’altra. I ...

TERZA Guerra MONDIALE/ Jean : le nuove atomiche di Putin? Troppi guai in Afghanistan e Siria : Putin annuncia al mondo la realizzazione di nuove pericolose armi nucleari. Cosa si nasconde dietro le sue parole, una minaccia? Ce lo spiega CARLO Jean

Guerra in Siria - massacro atroce - Facebook in fiamme : ‘Non si toccano i bambini’ : Non è iniziato da molto questo nuovo anno, eppure è già segnato dalle strazianti urla della Siria. La roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco è un cumulo di macerie, cadaveri e feriti. Strade tinte di rosso, case diventate polvere, macerie ovunque. Questo massacro non dà segni di tentennamenti. Il bilancio di morti e feriti prima della “tregua” Secondo i bilanci fatti al 24 febbraio, prima dell'approvazione della tregua da parte dell’Onu, i ...

La Guerra non dà tregua alla Siria : Sono stati 7 i giorni di bombardamenti e sono costati 500 civili, di cui 100 sono bambini. Il consiglio di sicurezza dell'ONU avvia il provvedimento per una tregua di 30 giorni. La tregua non include però lo stop ai bombardamenti contro Al Qaeda, Isis e Al Nusra. Sembrano tutti d'accordo, ma dopo poche ore è di nuovo guerra. La tregua È quanto si riscontra dalla situazione in Siria, nella Ghouta orientale, dove un gruppo di ribelli tiene il ...

Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. Francesco: "Il conflitto si è intensificato, sia dato accesso agli aiuti umanitari"

Papa : "Stop alla Guerra disumana in Siria" : E' di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa "guerra disumana", mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu

Papa : “Stop alla Guerra disumana in Siria” : Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” E’ di almeno 7 morti e circa 30 feriti il bilancio dei raid governativi di oggi sulla Ghouta. L'appello del Santo Padre a cessare questa “guerra disumana”, mentre la zona piomba nell'orrore dei raid a poche ore dall'approvazione del cessate il fuoco da parte dell'Onu Continua a leggere L'articolo Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” sembra essere il primo ...

Siria : Papa - Guerra disumana; stop violenza - aiuto vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Papa : “Stop alla Guerra disumana in Siria” : Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” Continua a leggere L'articolo Papa: “Stop alla guerra disumana in Siria” sembra essere il primo su NewsGo.