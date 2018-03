Greenpeace | in Antartide la pesca industriale sottrae cibo a pinguini e balene GALLERY

Antartide : il premio Oscar Javier Bardem a bordo del sottomarino di Greenpeace : Greenpeace diffonde oggi le immagini del premio Oscar Javier Bardem a bordo di un sottomarino a due posti che l’associazione ambientalista ha usato per documentare per la prima volta i fondali antartici del mare di Weddel. La nave Arctic Sunrise di Greenpeace si trova per tre mesi nell’Oceano Antartico nell’ambito di una campagna per chiedere la creazione della più grande area protetta sulla Terra: un santuario di 1,8 milioni di chilometri ...

Bardem si immerge con Greenpeace per la missione in Antartide : Non sono un biologo, ma trovare un mondo rosa, giallo e verde di coralli e spugne in fondo all'Oceano antartico è stata una vera sorpresa per me'; concludendo che l'esperienza lo ha indotto a ...