Graziano Delrio | Se Sergio Mattarella ci chiama al Quirinale valuteremo

huffingtonpost

: Alle 7.35 a @radioanchio #direzionePD post #Renzi, un pezzo della sinistra è per appoggio Governo #M5S. Dalle 9.00… - Radio1Rai : Alle 7.35 a @radioanchio #direzionePD post #Renzi, un pezzo della sinistra è per appoggio Governo #M5S. Dalle 9.00… - mitgov : Progettazione per opere pubbliche di qualità, con costi e tempi certi: in arrivo 200 milioni in 3 anni per enti loc… - sobbonitutti : RT @siceid: @sobbonitutti @graziano_delrio @giannicuperlo @repubblica qualcuno gioca sporco -

(Di martedì 13 marzo 2018) "Seci chiedesse di fare il Governo?. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare, diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell'ultima Legislatura". A dirlo èai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1). "Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili", prosegue."Sono entrambi su posizioni molto radicali - prosegue - anche se i loro programmi sono molto diversi tra loro. Il populismo della Lega è un populismo cattivo che mette i poveri contro i poveri e farà del male al paese. Mentre il M5S ci accusa di essere una forza politica di sistema che non ha interesse nei cittadini".Sulla segreteria del Pd,spiega: "Martina traghetterà il partito, noi siamo alla ricerca di una bussola per ...