Governo M5S-Pd | la lista dei favorevoli all’intesa

Direzione Pd - Martina detta la linea : "Tocca a M5s e Lega stare al Governo" : Se qualcuno attendeva la Direzione del Pd per avere risposte sul nuovo governo sarà rimasto deluso. Il Pd starà all’opposizione, questa la linea ribadita anche dal vicesegretario...

Debutto nuovi capigruppo M5s sul blog : 'Governo di cambiamento' : Roma, 12 mar. , askanews, Giulia Grillo e Danilo Toninelli sono i nuovi capigruppo del MoVimento 5 Stelle, rispettivamente alla Camera e al Senato, e resteranno in carica per 18 mesi. Dopo l'...

Direzione Pd - Damiano : “Governo devono farlo M5s e Lega - noi dobbiamo stare all’opposizione” : “A noi serve un candidato unitario, cosa che non abbiamo avuto: mai stato appassionato di primarie, ora serve una reggenza che incarni pluralità di vedute. Il governo devono farlo M5s e Lega: chi da noi agita trattativa coi 5 Stelle secondo me depista rispetto all’appoggio di un governo di centrodestra. Noi dobbiamo stare all’opposizione, perché il voto questo ha detto. Brunetta dice che loro appoggiarono governo Letta nel ...

Renzi : mai con Lega-M5s.Governo unità nazionale?Appelli ad altri : Roma, 12 mar. , askanews, 'Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti ...

Governo M5S-CENTRODESTRA/ Il programma economico-sociale è già pronto... : Movimento 5 Stelle e centrodestra potrebbero convergere a livello programmatico per creare un GOVERNO per l'unificazione nazionale, dice GIUSEPPE PENNISI

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un Governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Salvini - prove di Governo : 'Presidenza Camere ai due vincitori'. Orfini : 'Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd' : Per dare più forza al suo messaggio cita Alcide De Gasperi: 'Politica vuol dire realizzare, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto' ha detto Di Maio ...

Salvini - prove di Governo : "Presidenza Camere ai due vincitori". Orfini : "Alleanze con M5S? Sarebbe la fine del Pd" : La nebbia fitta che nasconde il futuro del nuovo governo potrebbe dissiparsi entro due settimane. E' questo il termine entro il quale dovranno essere eletti i presidenti delle Camere grazie a una...

Sondaggio - gli elettori vogliono un Governo M5s-Pd : Sergio Mattarella la pensa allo stesso modo? : Che governo avremo? Come si muoverà Sergio Mattarella ? Chi accetterà alleanze e con chi? Domande che, per ora, restano senza risposte sicure. Di certo, al contrario, c'è quel che rileva un Sondaggio ...

