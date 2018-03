Governo a che scopo?

Di Maio dice che potrà esserci un solo Governo : il suo : Ma non ha spiegato come, visto che ha ribadito che non intende fare compromessi sul programma e sulla composizione del governo The post Di Maio dice che potrà esserci un solo governo: il suo appeared first on Il Post.

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega-M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, replica al senatore dem Matteo Richetti. Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

SCENARI/ C'è un'Italia che non cresce da 25 anni - perché mandarla al Governo? : L'Italia si presenta come un Paese spaccato in due, dove una parte è ferma da anni e rappresenta un'urgenza per il Governo che verrà.

Governo : Richetti - responsabilità è anche opposizione seria : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “La posizione del Pd non è ‘con questi non parliamo e non ci sediamo neanche al tavolo’, noi non riserveremo lo stesso atteggiamento, di insulto e dileggio, che in questi anni ci ha riservato il Movimento 5 Stelle. Semplicemente, volevamo fare cose per l’Italia diametralmente opposte, gli italiani ci hanno detto ‘no, grazie’. La responsabilità sollecitata dal Presidente ...

Bruxelles aspetta al varco il nuovo Governo. Il giudizio sulla parte più spinosa del Def toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...

Nuovo Governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riportare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

"Come artigiano della provincia di Cuneo spero che un Governo cominci da meno tasse e meno burocrazia" : BRUNO MURIALDO - Dopo la catastrofica politica di questi anni che ha visto migliaia di botteghe artigiane abbassare le saracinesche, il presidente degli artigiani della provincia di Cuneo Luca ...

Silvio Berlusconi alla Stampa - "serve anche il Pd nel nuovo Governo" : Le elezioni hanno detto due cose: "che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può pensare di non farsi carico della necessità che il Paese sia governato". Messaggio ai 5 Stelle per dire che l'incarico tocca al centrodestra, ma soprattutto messaggio al Pd, che non può escludersi dalla partita. ...

Berlusconi : “Rischio democratico con nuove elezioni - anche il Pd si faccia carico del Governo” : Presidente Berlusconi, rispondendo all’appello di Mattarella, che ha chiesto di mettere al centro «l’interesse del Paese», lei ha detto che intende fare il possibile, «con la collaborazione di tutti» per uscire dallo stallo. In quel «tutti» chi intendeva, anche il Pd?...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un Governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il Governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

Qual è il Governo che vogliono gli italiani : Con l'aiuto dei sondaggi realizzati in queste ore, proviamo a capire Quale sarebbe l'esecutivo "preferito" dagli italiani.Continua a leggere