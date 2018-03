Governo 5 Stelle | inciucio o voto subito | Di Maio vince comunque

Movimento 5 Stelle - Di Maio : "No al Governo di tutti. Tornare al voto non ci spaventa" : governo italiano, il leader pentastellato: "Non siamo disponibili a tradire la volontà popolare: i cittadini quando hanno votato M5S hanno votato un candidato premier, una squadra e un programma" Pd, ...

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega-M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, replica al senatore dem Matteo Richetti. Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

M5S - Di Maio : «No a squadra di Governo diversa da quella Cinquestelle» : Una conferenza stampa alla stampa estera per attirare l'attenzione internazionale. Ci aveva già provato il possibile ministro allo Sviluppo Economico Lorenzo Fioramonti con un articolo sul...

Cosa pensano i magistrati di un Governo a guida Cinquestelle : 'Un conto è il taglio degli stipendi pubblici , tutti, però, nell'ottica di un risparmio generalizzato. Tutt'altra Cosa è che una forza politica che si presenta come nuova ma che di nuovo, rispetto ai tradizionali populismi del passato, ha solo le forme del suo postmoderno linguaggio propagandistico, individui la magistratura, nell'...

Salvini : «Un Governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche

“Fidanzata a 5 stelle”. Luigi Di Maio allo scoperto : prime foto insieme a lei. Tra una manovra per il Governo e un’altra - il leader grillino si concede un relax con la sua nuova compagna. Eccola : Se la formazione del nuovo governa sembra un affare sempre più nebuloso, con il Pd che si defila e la spalla della Lega che non sembra troppo solida, Luigi Di Maio, leader campano dei M5s sembra avere le idee chiare, almeno in amore. L’ormai ex vicepresidente della camera (futuro premier?) è stato infatti beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista ...

"No all'alleanza con i Cinque Stelle"Governo - l'appello dei militanti Pd : PD, LETTERA AD AFFARI/ "Non alleatevi con i grillini, sono stati troppo cattivi con noi, con insulti, bugie di ogni genere. Anzi, andrebbero fatte le denunce" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : 'Se non andiamo a Governo questa volta ci schiantiamo' : La paura cresce col passare dei giorni e con la legge dei numeri che si fa sempre più impietosa. Perchè i grillini entrati in Parlamento a questa tornata elettorale sono tanti, tantissimi: 335 tra ...

Di Maio su Fb : «No Governo senza di noi» Ai nuovi 5 Stelle : non parlate con nessuno Salvini ai suoi : «Mai vistosi»|Neo-leghisti : Il capo politico dei Cinque Stelle avverte: «Non possono fare un governo di tutti contro di noi, in quel caso sarebbe la loro fine: prepariamo i pop-corn». E sulle presidenze delle Camere: «Pretendiamo il riconoscimento del voto»

Nicola Fratoianni si dimette : “Fate partire il Governo con i 5 Stelle” : Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni ha rimesso il proprio mandato presentando le dimissioni nel corso della Direzione nazionale del partito che è in corso a Roma. Sarà la Direzione, al termine dei lavori, ad accogliere o meno le dimissioni."Ora è necessario ascoltare in Parlamento le proposte del Movimento 5 Stelle, senza chiedere nulla, ma per far sì che un governo parta. Naturalmente nessun dialogo ...

Di Maio e il sogno di un Governo a 5 Stelle : si cerca un'intesa sui temi economici : Luigi Di Maio rilancia l’idea di un governo a 5 Stelle. La data da segnarsi sul calendario è il prossimo 10 aprile. Entro quel giorno, dice il candidato del M5s

Mario Monti non chiude a un Governo 5 Stelle : "Votare la fiducia? Dipende dal programma" : Votare la fiducia a un governo 5 Stelle? "Dipende dal programma che i 5 Stelle presenteranno al Parlamento", ha detto l'ex premier a 'Otto e mezzo' su La7. "Lo scenario peggiore - ha sottolineato - sarebbe tornare alle nuove elezioni, non sarebbe produttivo. Ma non dimentichiamo che tra un anno ci sono già delle nuove elezioni, le europee".Quanto ad un'ipotetica alleanza M5S-Pd per Monti "è auspicabile un governo 5 Stelle-Pd se ...

Governo - i contatti tra Pd e Movimento 5 stelle sono in corso. Già da due giorni : Ci sono contatti tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Se pubblicamente tutti smentiscono che ci sia davvero la possibilità di dialogare con gli storici nemici grillini, in privato sono al lavoro da lunedì per riuscire a creare un ponte. Come confermato a ilfattoquotidiano.it da fonti che chiedono di restare anonime, le manovre sono in corso già dal giorno dopo il voto: l’anima dissidente del Pd renziano, che fa capo soprattutto ad alcune ...