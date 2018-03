Gossip Uomini e donne : due tronisti vicini alla scelta? Gli indizi : Il Trono Classico di Uomini e donne sembrerebbe essere arrivato ad un punto cruciale: stando agli indizi che alcuni fan del programma hanno raccolto sul web in questi giorni, almeno due dei quattro tronisti attualmente 'in carica' sarebbero vicini a scegliere. I protagonisti dei 'giovani' che a breve potrebbero lasciare la trasmissione sono: Sara Affi Fella (la madre avrebbe svelato involontariamente la preferenza della napoletana tra Lorenzo e ...

Uomini e Donne Gossip - Sara sa già chi scegliere? Strani like : gossip Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini e complici Il trono di Sara non sta riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico di Uomini e Donne. La giovanissima tronista ha infatti diviso il pubblico. Da una parte c’è chi approva il suo atteggiamento e dall’altra c’è chi non riesce […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sara sa già chi scegliere? Strani like proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il Gossip! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne : Maria De Filippi criticata dal pubblico - scopriamo perché Video : #Maria De Filippi presa di mira dal suo amatissimo pubblico: questo è quello che sta accadendo in queste settimane sui social network, una vera e propria 'sommossa' da parte dei fan di #Uomini e donne per una scelta alquanto discutibile della conduttrice. Come raccontano tutti i siti di #Gossip in queste ore, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo [Video]sarebbe l'artefice di un siparietto che da qualche settimana va in onda nel Trono Over; il ...

Uomini e Donne Gossip - pioggia di critiche per Sonia Lorenzini : Alessandro D’Amico la difende : Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini fortemente criticata sui social: Alessandro D’amico prende le sue difese critiche e commenti negativi ieri sono stati indirizzati a Sonia Lorenzini. Il motivo? Una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne il giorno della festa della donna. Quello che non hanno molto gradito alcuni suoi followers, nello specifico, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, pioggia di critiche per Sonia ...

Gossip Uomini e donne : Maria De Filippi criticata dal pubblico - scopriamo perché : Maria De Filippi presa di mira dal suo amatissimo pubblico: questo è quello che sta accadendo in queste settimane sui social network, una vera e propria 'sommossa' da parte dei fan di Uomini e donne per una scelta alquanto discutibile della conduttrice. Come raccontano tutti i siti di Gossip in queste ore, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe l'artefice di un siparietto che da qualche settimana va in onda nel Trono Over; il signor ...

Uomini e Donne Gossip : la verità dietro al bacio tra Federica Benincà e Vittorio Sgarbi : Uomini e Donne gossip, scatta il bacio tra Vittorio Sgarbi e Federica Benincà: l’ex corteggiatrice di Marco Cartasegna dice la verità Poche ore fa sul sito di Isa e Chia è stata riportata una notizia presa dal nuovo magazine di Uomini e Donne. L’articolo in questione aveva come protagonisti Federica Benincà, ex corteggiatrice di Marco […] L'articolo Uomini e Donne gossip: la verità dietro al bacio tra Federica Benincà e ...

Uomini e Donne Gossip : Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista dice la verità : Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista rompe il silenzio e dice la verità Alex Migliorini si è rifatto? L’ex tronista del Trono Gay qualche minuto fa ha risposto a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista ...

Uomini e Donne Gossip : Sonia Lorenzini rifatta? L’ex tronista risponde così : Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini si è rifatta? La replica dell’ex tronista Da quando Sonia Lorenzini ha lasciato Uomini e Donne tanti sono stati i fan della trasmissione che hanno continuato a seguire la tronista anche dopo il suo percorso in TV. Come tutti già sanno Sonia aveva lasciato il date show di Maria […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini rifatta? L’ex tronista risponde così proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Alessandro Cannataro : il corteggiatore di Sara conquista tutti : Uomini e Donne, Sara Affi Fella conosce Alessandro Cannataro: ecco chi è il nuovo corteggiatore Alessandro Cannataro è uno dei nuovi arrivati di Uomini e Donne. Il giovane è infatti arrivato al Trono Classico per corteggiare le due nuove troniste, Sara e Nilufar. Nonostante sia sceso per entrambe, non appena ha visto la Affi Fella […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alessandro Cannataro: il corteggiatore di Sara conquista tutti proviene ...

Uomini e Donne Gossip : è finita tra Ludovica Valli e Mattia Briga? Lo sfogo di lui : Uomini e Donne gossip: Ludovica Valli e Mattia Briga si sono lasciati? Lo sfogo di lui insospettisce i fan Qualche settimana fa molto si era parlato del possibile ritorno di fiamma tra Ludovica Valli e Mattia Briga sui siti di gossip. Il rapper di Amici e l’ex tronista di Uomini e Donne infatti in passato […] L'articolo Uomini e Donne gossip: è finita tra Ludovica Valli e Mattia Briga? Lo sfogo di lui proviene da gossip e Tv.

Nicola Panico intervista Gossipetv : “Non andrò a corteggiare Sara a Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi? Mi meraviglio della mia ex” : Nicola Panico intervista Gossipetv: il calciatore di Temptation Island non andrà a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne Nicola Panico andrà a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne? Un messaggio dell’ex protagonista di Temptation Island ha creato scalpore e confusione tra i telespettatori del programma Mediaset. In molti hanno attaccato il […] L'articolo Nicola Panico intervista Gossipetv: “Non andrò a corteggiare ...

Uomini e Donne Gossip - arriva Jeremias Rodriguez? Indizio inconfondibile : Uomini e Donne, Jeremias Rodriguez tronista o corteggiatore? La prova social Oggi, 22 Febbraio 2018, si stanno registrando le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Mentre attendiamo di leggere le anticipazioni di ciò che sta accadendo in studio, dai social è arrivato un curioso Indizio. È ormai da diversi giorni che si […] L'articolo Uomini e Donne gossip, arriva Jeremias Rodriguez? Indizio inconfondibile proviene da gossip e ...

Uomini e Donne Gossip - Mario Serpa critica Lorenzo : caos sul web : Uomini e Donne, Mario Serpa contro Lorenzo Riccardi: delirio tra il pubblico in studio e sul web Non è un segreto che Mario Serpa sia follemente amato da tutto il pubblico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Classico riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto. Il nuovo opinionista della trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa critica Lorenzo: caos sul web proviene da gossip e Tv.