Gossip Isola 2018 | Paola e Francesco | una foto conferma l’incontro

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Notte di passione dopo l'Isola dei famosi? Lo scatto scatena il Gossip : Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? dopo la diretta dell'Isola dei Famosi 2018, Paola di Bendetto lo ha raggiunto: Notte di passione tra i due?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:50:00 GMT)

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del Gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di Stefano De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il Gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

“Sono loro”. Notte di passione tra naufraghi impegnati - Eva Henger sa tutto. Interrogata da Signorini - che pochi giorni fa ha sganciato il Gossip bomba sull’Isola dei Famosi - la ex diva hard vuota il sacco. E il cerchio si stringe (parecchio) : Solo qualche settimana fa Alfonso Signorini lanciava una bomba. Questa: L’Isola dei Famosi è anche l’isola dei cornuti”. Poi, sempre il direttore del settimanale Chi, svelava un retroscena che ha fatto subito il giro della rete e dei media: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in ...

Francesca Cipriani è fidanzata?/ Per il Gossip un misterioso imprenditore l’aspetta (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani è fidanzata? L'ex Pupa è la regina indiscussa della 13esima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e secondo il gossip, avrebbe una relazione d'amore in segreto...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Gossip Isola dei famosi : svelata l'identità dei 'complici' di Francesco Monte : Nonostante sia passato oltre un mese, il 'canna-gate' continua ad essere l'argomento preferito di giornali e trasmissioni tv che si occupano dell'Isola dei famosi. 'Striscia la Notizia', in particolare, non passa giorno che non regali ai suoi telespettatori qualche novità sullo 'scandalo' che ha investito il reality di Canale 5 qualche settimana fa; l'ultima news offerta dal tg satirico su questo tema, infatti, sta facendo molto ...

Gossip Isola dei Famosi : passione segreta tra due concorrenti fidanzati : Isola dei Famosi Gossip: chi sono i concorrenti naufraghi che hanno una passione segreta? Inaspettato Gossip all’Isola dei Famosi: secondo quanto scrive il settimanale Chi, due naufraghi si sono avvicinati durante una notte all’addiaccio. Due concorrenti felicemente impegnati in Italia che però in Honduras, complice la fame e la solitudine, hanno avuto qualche scintilla di passione. […] L'articolo Gossip Isola dei Famosi: ...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo Gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto e il Gossip su Marco Ferri e Jonathan : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: Paola Di Benedetto fa gossip su Marco Ferri e Jonathan, i due sarebbero una coppia perfetta per la modella.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:57:00 GMT)

La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi continua a raccogliere un successo dopo l'altro; nonostante le mille polemiche che sono nate in queste prime tre settimane di messa in onda, gli ascolti sono altissimi e il merito è sicuramente del forte cast di quest'anno. Sono tanti i protagonisti del reality a regalare quotidianamente spunti di discussione al Gossip: gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati: l'inviato Stefano De Martino

Gossip 'Isola' : Stefano De Martino nostalgico - Pietro geloso di Rosa Perrotta? : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi continua a raccogliere un successo dopo l'altro; nonostante le mille polemiche che sono nate in queste prime tre settimane di messa in onda, gli ascolti sono altissimi e il merito è sicuramente del forte cast di quest'anno. Sono tanti i protagonisti del reality a regalare quotidianamente spunti di discussione al Gossip: gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati: l'inviato Stefano De Martino e la ...

Stefano De Martino lascia l'Isola 2018 come inviato? Esplode il Gossip dopo la videochiamata con Marcello : Stefano De Martino lascerà l'Isola 2018? Qualcuno lo sta pensando, ma noi possiamo dirvi subito di togliervelo dalla testa: l'inviato ci sembra molto contento e pieno di entusiasmo per la sua nuova esperienza, anche se sicuramente la nostalgia del suo vecchio ruolo è tanta. Ed è proprio per questo che in molti pensano che Stefano potrebbe lasciare l'Isola per tornare subito ad Amici di Maria De Filippi, dai suoi amici e colleghi che continuano a ...

Gossip Isola dei famosi : l'ex di Paola torna alla carica? L'avvertimento Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi è iniziata da appena una settimana ma sono gia' tantissimi gli spunti di discussione che i naufraghi hanno offerto ai giornali e ai siti di #Gossip. Uno dei concorrenti più chiacchierati del reality fino ad oggi è sicuramente #Francesco Monte: il ragazzo, oltre ad essere accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga prima dell'arrivo in Honduras, si è reso protagonista del primo flirt di ...