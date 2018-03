Gossip | Barbara D' Urso lancia una frecciatina alla Marcuzzi?

Blastingnews

: Barbara D’Urso, il gesto provocatorio contro Paolo Bonolis - Barbara D’urso compie un gesto provocatorio contro Pao… - pourfemmeit : Barbara D’Urso, il gesto provocatorio contro Paolo Bonolis - Barbara D’urso compie un gesto provocatorio contro Pao… - ChiaraBezzo : Barbara D'Urso accusata di pochezza intellettuale e morale? News - scoopscoop6 : Barbara Bouchet: “Non mi sono mai lamentata della pensione di 511 euro, non attaccate mio figlio” -

(Di martedì 13 marzo 2018) La pesante sfuriata che ha avuto Alessianei confronti di Eva Henger all'sola dei famosi, continua a tenere banco sia sui siti diche nei programmi tv che parlano del reality.D', nel corso di una recente puntata di 'Pomeriggio 5', ha commentato in un modo un po' strano la discussione che c'è stata la sera precedente tra la conduttrice e l'ex naufraga; secondo gli esperti del settore, infatti, quello che ha detto la napoletana, altro non era che unavelenosa nei confronti della collega.D'contro Alessiaa 'Pomeriggio 5'? Le sue strane parole La brutta discussione che hanno avuto Alessiaed Eva Henger nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei famosi, è ovviamente l'argomento più gettonato da siti e trasmissioni tv in queste ore. Tra chi sostiene lo sfogo della presentatrice e chi difende la verità dell'ungherese ...