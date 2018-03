Gorizia | troppe donne nell' azienda pubblica | il Governo ' ordina' la nomina di un uomo

Gorizia - troppe donne in azienda e interviene il Governo : “Ora assumete un uomo” : L'azienda, che gestisce l'autoporto e di cui il Comune di Gorizia è socio unico, ha ricevuto una diffida dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per avere nel proprio organigramma solo donne. "Quando è arrivato questo richiamo mi è venuto da ridere", ha commentato il sindaco, Rodolfo Ziberna.Continua a leggere