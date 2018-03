Google Immagini fornisce più informazioni utili con le nuove didascalie

Google - il riconoscimento intelligente delle immagini arriva su tutti gli smartphone : (Foto: Google) Una delle caratteristiche più interessanti degli smartphone Pixel di Google è sicuramente la possibilità di utilizzare la loro fotocamera in congiunzione con gli algoritmi di intelligenza artificiale in forze alla casa di Mountain View; la funzione si chiama Google Lens e riconosce gli oggetti inquadrati dall’obiettivo — come oggetti di consumo e luoghi caratteristici — per descriverli sullo schermo. Da oggi però gli ...

Google Immagini : come ripristinare il pulsante “visualizza immagine” : Pochi giorni fa Google ha tolto la possibilità di visualizzare direttamente un’immagine tramite il pulsante che tutti noi conosciamo. Così facendo saremo costretti ad entrare nel determinato sito per vedere un’immagine. Ma non tutto è perduto, e in questa guida vi spiegheremo come ripristinare il pulsante “visualizza immagine” in maniera semplicissima! In questa guida infatti, vi aiuteremo ad installare una semplicissima estensione ...

Google rende meno semplice la ricerca delle immagini : Il team di Google sta apportando in queste ore una modifica alla ricerca di immagini. Scopriamo insieme di cosa si tratta e che effetti può avere L'articolo Google rende meno semplice la ricerca delle immagini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Foto - se si cercano “gorilla” o “scimmia” nessun risultato : “Censurate perché mostravano immagini di neri” : Cerchi “gorilla” e compare un tuo scatto in compagnia di un amico. La tecnologia di riconoscimento delle immagini, che un giorno molte aziende sperano di utilizzare per i sistemi di guida autonoma o per implementare le funzionalità degli assistenti personali, al momento è ancora molto lontana dall’essere perfetta. Una falla nel sistema di Google Foto l’ha scoperta nel 2015 uno sviluppatore di software: il servizio di ...

L’app Google si aggiorna alla versione 7.18 : possibili risoluzioni di Quartz e donazione di immagini con Lens : L'app Google si aggiorna alla versione 7.18 in beta, introducendo alcune piccole novità e preparandone di grosse: display di Quartz, Google Lens e altro. L'articolo L’app Google si aggiorna alla versione 7.18: possibili risoluzioni di Quartz e donazione di immagini con Lens è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Felice anno nuovo! Capodanno 2018/ Video - immagini e frasi di auguri : la nuova alba di Google : Felice anno nuovo! Capodanno 2018, auguri buone feste: Video, immagini e frasi da film e canzoni. I consigli per inviare messaggi originali ad amici, parenti e colleghi(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 17:04:00 GMT)