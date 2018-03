Google annuncia il tema scuro per l’applicazione di YouTube

Google annuncia Android P : una marea di novità e già disponibile al download : Con almeno una settimana di anticipo rispetto al previsto, Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android P. Tra le novità si segnala il supporto nativo al notch, un nuovo look per le notifiche e tantissime altre novità. L'articolo Google annuncia Android P: una marea di novità e già disponibile al download è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google annuncia il lancio del framework per UI mobile "Flutter" in versione Beta : Google è presente al MWC 2018 e direttamente da Barcellona ha annunciato in giornata il lancio della versione Beta di Flutter, il framework per mobile UI. L'annuncio di oggi rappresenta un ulteriore step verso applicazioni mobile ancora migliori.

App Google 7.20 preannuncia hotword personalizzate per Assistant e Duo per smart display : L'App Google ha iniziato a ricevere nella giornata di ieri l'aggiornamento alla versione 7.20, grazie alla quale si è scoperto che ben presto potrebbero essere disponibili hotword personalizzate per Google Assistant. L'aggiornamento alla versione 7.20 svela ora maggiori dettagli a proposito del supporto bilingue su Google Assistant, del download di podcast offline, di Google Duo su smart display ed altro ancora.

Google annuncia Chrome 64 - in roll out da oggi attraverso il Play Store : Chrome 64, versione 64.0.3282.116 per essere precisi, è arrivato nel Play Store e a darne notizia è Google con un breve comunicato stampa con cui ne illustra le novità e tutti i cambiamenti rispetto alla versione precedente.