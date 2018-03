Gomorra | attore arrestato | spacciava droga tra i palazzi di Scampia

Baby gang - attore di Gomorra punta il dito contro le istituzioni : 'il problema non è una serie tv' : ... in base ai recenti fatti di cronaca avvenuti a Napoli , Milano, Verona cosa ti senti di dire? 'Assoluta vicinanza alle vittime di questi IGNOBILI atti e condanno con assoluta fermezza sia chi ...

Condannato per omicidio attore di Gomorra Video : 2 A volte la fiction supera la realta', altre volte la realta' è più dura della finzione. Roberto Saviano ha saputo descrivere egregiamente gli ambienti camorristici prima nel suo romanzo # Gomorra , viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, poi nel film e nella serie televisiva legata al libro stesso. Ma proprio nel film ha partecipato come attore un vero camorrista, dal passato oscuro, che è stato ...

Gomorra - duplice omicidio : confermato ergastolo in appello a ex attore Terracciano : Criminale nella finzione, ma anche nella vita. Almeno secondo i giudici della corte d’Assise di appello di Santa Maria Capua Vetere che ha confermato l’ergastolo – come riporta Fanpage.it – per Bernardo Terracciano, detto “Zì Berardino”, accusato di duplice omicidio. La prima sentenza nei confronti dell’uomo, che nel film di Matteo Garrone Gomorra interpretava il boss “Peppe ‘o ...