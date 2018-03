Giù il velo | ecco la nuova Fiesta ST

La prossima Worldwide Developers Conference di Apple inizierà il 4 giugno : Apple ha annunciato le date della prossima Worldwide Developers Conference, la conferenza annuale organizzata per mostrare le novità legate al software della società. Sarà dal 4 all’8 giugno prossimo a San Jose, in California. La WWDC dovrebbe iniziare con un The post La prossima Worldwide Developers Conference di Apple inizierà il 4 giugno appeared first on Il Post.

Borse a due velocità : in 3 anni Europa Giù del 5% ma Usa in rialzo del 28% : Quanto all'energia, due decenni di ricerca populista del consenso e di costosi pasticci lasciano a industrie e consumatori tedeschi bollette tra le più alte del mondo. L'auto, come abbiamo visto, non ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Nurburgring - inno alla velocità : ROMA - Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono la massima espressione contemporanea della sportività Alfa Romeo. Equipaggiate con il 2.9 V6 biturbo benzina da 510 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia, Che ...

Milano : Cecchetti (Lega) - giuste proteste cittadini su autovelox : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - "I cittadini fanno bene a protestare. È arrivato il momento di dire basta a queste persistenti vessazioni nei confronti degli automobilisti. L’installazione indiscrimata di autovelox non ha nessuna motivazione 'educativa' ma solo quella, brutale, di fare cassa. Sala e i

Gelmini : violenze sessuali sempre inaccettabili. Velocizzare giustizia : Roma – Gelmini: un milione e 400 mila donne hanno subito violenze su posto di lavoro

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Le sensazioni sono buone - spero di trovare il feeling giusto per essere veloce” : Tra gli alfieri azzurri che vogliono conquistare qualcosa di importante sulle nevi a Cinque Cerchi di Jeongseon (Corea del Sud) e reduce dal brillante successo di Bormio e dal secondo posto di Garmisch (Germania), in discesa libera, Dominik Paris, non brillantissimo nella prima prova cronometrata (29°) sulla pista olimpica, ha mostrato comunque grande consapevolezza dei propri mezzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport relativamente agli ...

Giustizia : Danovi - bene processi più veloci ma ritardi sempre intollerabili : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - "I ritardi sono sempre intollerabili anche quando si esprime soddisfazione per una minima riduzione di pochi giorni o di qualche mese. A noi sembra che agli anni si dovrebbero sostituire i mesi e ai mesi le settimane". Così il presidente dell’Ordine degli avvocati di Mi

Avvocato con il velo torna in aula : "La mia è una battaglia giuridica" - : La giovane praticante marocchina ha fatto ritorno in Tribunale a Bologna con lo hijab. Tanti i messaggi di solidarietà, tra cui quello della Regione Emilia Romagna

Bologna - avvocatessa musulmana indossa il velo in Tribunale : il giudice la fa uscire dall’Aula : Se porti il velo islamico non puoi assistere a un’udienza del Tar di Bologna, nemmeno se sei un avvocatessa praticante nell’ufficio legale di una delle più importanti Università d’Italia. È quanto successo a una giovane praticante di fede musulmana, Asmae Belfakir, che è stata invitata a togliere il velo hijab oppure uscire dall’aula dal presidente della seconda sezione del Tribunale Amministrativo dell’Emilia ...