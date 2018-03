Giornata internazionale della donna | le iniziative fino al 28 marzo

Giornata internazionale della donna - iniziative fino al 28 marzo a Vicenza : Proseguono le iniziative della rassegna " 8 marzo Giornata internazionale della donna " , 2-28 marzo, che comprende spettacoli, convegni, incontri, concerti, mostre, spazi informativi, momenti di preghiera e occasioni di solidarietà proposti da numerosi gruppi e associazioni femminili attivi a Vicenza oltre che da ...

Ricerca : venerdì la Giornata internazionale dedicata alla scienza delle staminali : Roma, 12 mar 17:44 - , Agenzia Nova, - venerdì 16 marzo si terrà la decima edizione dell'Unistem day, l'appuntamento europeo di divulgazione della Ricerca sulle cellule staminali... , Ren,

Giornata internazionale della donna - il femminismo è di tutti : Quest’anno l’8 marzo e la Giornata internazionale della donna arrivano dopo mesi particolarmente turbolenti che hanno influenzato il modo in cui la figura femminile viene vissuta, rappresentata e discussa all’interno della società. Segue infatti gli eventi legati al caso Weinstein, al movimento MeToo o QuellaVoltaChe e dopo le centinaia di migliaia di caratteri spesi per difendere la donna, accusare gli uomini, difendere gli uomini, ...

Gallese celebra la Giornata internazionale della Donna : Ne parlerà la dott.ssa Flavia Zucco, biologa del CNR, e rappresentante dell'Associazione Donne e Scienza di Roma. Domenica 25 marzo alle ore 18.00 si terrà l'ultimo appuntamento, dedicato alla storia ...

Giornata internazionale della donna : ecco come si festeggia nel mondo : La Giornata internazionale della donna è una ricorrenza sentita in molti paesi del mondo. come si festeggia nel mondo? In Russia l’8 marzo è festa nazionale. L’8 marzo del 1917, a San Pietroburfo, le donne marciarono per le strade col “pane della pace”, manifestando i loro diritti e la fine della guerra. Oggi si trascorre in famiglia, attorno ad una tavola imbandita e vanno in onda, in tv, fiction femministe o vecchi film con al centro la donna ...

Giornata internazionale della donna - i mestieri - da record - che non ti aspetti : Chi l'ha detto che una donna non può fare il meccanico o il presidente di una squadra di calcio? La campagna lanciata dal'agenzia Afp per celebrare la Giornata internazionale della donna 2018 ...

Giornata internazionale della donna - le storie del doodle e di chi le ha disegnate : Ormai come da 'tradizione', Google ha realizzato un doodle per celebrare la Giornata internazionale della donna 2018. La scelta del più famoso motore di ricerca quest'anno è ricaduta su una colorata ...

Whatsapp - Festa della donna 2018/ Giornata internazionale - le frasi e gli auguri: ecco come mandare gli auguri tramite la nota app di messaggistica, a tutte le donne che conosciamo

FESTA DELLA DONNA 2018/ Giornata internazionale - frasi e auguri: Barbie celebra i modelli positivi

Donne protagoniste della scienza - è la Giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Sony celebra la Giornata internazionale della donna con un nuovo tema per PS4 : In occasione della Giornata internazionale della donna Sony ha rilasciato un nuovo tema per PS4, proprio per celebrare la ricorrenza. Il tema ha come protagoniste alcune delle principali donne di alcune esclusive serie PlayStation.L'immagine, riportata da Videogamer, è stata realizzata da Maja-Lisa Kehlet, un'artista che attualmente sta lavorando a Dreams di Media Molecule che arriverà in esclusiva per PS4. Il design include personaggi di ...

Giornata internazionale della Donna - sanità : nuovo report sulla parità di genere - Gavi è al top della classifica : Un nuovo report pubblicato oggi da Global Health 50/50 annovera Gavi, the Vaccine Alliance tra le migliori organizzazioni sanitarie globali in termini di politiche a favore della parità di genere. Lo studio di Global Health 50/50, iniziativa di ricerca che esamina come i principali attori globali del settore sanitario promuovano l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile all’interno della cultura e delle politiche ...

Previsioni Meteo - nella “Giornata internazionale della donna” esplode la Primavera : sole e clima mite in tutt’Italia : 1/7 ...

