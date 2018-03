Giorgio Manetti parla della sua donna ideale e nega il flirt con Tina

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : verità su Tina e Gemma e nuovo libro : Trono Over Uomini e Donne, Giorgio Manetti si svela: le parole su Tina e Gemma e l’arrivo del nuovo libro Giorgio Manetti ha rilasciato una brevissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Lo storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato alcuni particolari dettagli sul rapporto con Tina e Gemma. Da […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti: verità su Tina e Gemma e nuovo libro proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Gianni Sperti sorprende il pubblico : Giorgio Manetti e il cambiamento che piace (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Il pubblico dalla parte di Gianni Sperti: il sospetto su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e quel cambiamento...(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : novità per Giorgio Manetti e una sorpresa per il pubblico(9 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 9 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuove dame in studio per Giorgio Manetti? Sossio Aruta attende il confronto con Melania...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Gemma Galgani/ Uomini e donne - da Walter Chiari a Giorgio Manetti : "Una vita di illusioni e amore" : Gemma Galgani si racconta nel nuovo Uomini e donne magazine parlando di una vita di emozioni, illusioni e tanto amore: da Walter Chiari e Giorgio Manetti, ecco le sue verità(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:22:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Gemma Galgani tradisce Giorgio Manetti e scoppia il caso - ma su Facebook... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:00:00 GMT)

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti lascia? Lo sfogo del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Giorgio Manetti lascia la trasmissione? Dopo le critiche di Gianni Sperti e dei telespettatori, il cavaliere sbotta sui social.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Vi presento il mio uomo”. Tina Cipollari lo confessa felice. Dopo la rottura con Chicco Nalli - i sospetti di una relazione con Giorgio Manetti arriva l’unica verità ed è quella dell’opinionista : “Quello che mi convince…” : Era stato dichiarato e finalmente è arrivato il momento di vedere Tina Cipollari in azione. Dopo la rottura con il marito Chicco Nalli, l’opinionista è tornata single e ha deciso di ripartire lì da dove aveva iniziato, ovvero dal trono. L’annuncio è stato fatto direttamente da Maria De Filippi nel corso della puntata del 5 marzo di Uomini e Donne: da questo momento chiunque volesse corteggiare Tina può farlo. Dopo queste ...

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani : Giorgio Manetti finisce sotto accusa per via di quello che è successo a Uomini e donne: dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani e ai suoi strani avvicinamenti, cosa vuole davvero?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : nuovi incontri per Giorgio Manetti? (2 marzo 2018) : Uomini e Donne, Oggi 2 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. Giorgio Manetti al centro dello studio per conoscere nuove dame? Nuove polemiche in studio(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:10:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani manda un messaggio a Giorgio Manetti attraverso una canzone? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti, amici o qualcosa in più? La dama si sfoga sui social e accusa Gemma Galgani(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anna Tedesco e Giorgio Manetti insieme? La dama sbotta e accusa Gemma (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco e Giorgio Manetti, amici o qualcosa in più? La dama si sfoga sui social e accusa Gemma Galgani(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Trono over - Gianni Sperti dichiara guerra a Giorgio Manetti. E Tina svalvola e lancia un gavettone a Gemma : Al Trono over di "UominieDonne", Gemma si sente Rossella O' Hara, Gianni Sperti mastica e sputa l'ego di Giorgio Manetti , sempre più in difficoltà. La redazione sembra convinta che tra il fiorentino ...

UeD : Gianni Sperti contesta Giorgio Manetti e difende Gemma : Gianni Sperti contro Giorgio Manetti a Uomini e Donne: “Gemma ha ragione” Senza peli sulla lingua Gianni Sperti ha messo in chiaro la sua posizione su Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Oggi a Uomini e Donne, la 68enne di Torino ha contestato i modi con cui l’ex compagno ha chiuso con lei, considerando le sue parole demotivate. Dalla parte di Gemma Galgani si è schierato Gianni Sperti che ha ammesso di dover dar ragione proprio ...