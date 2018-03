Gina Haspel | il nuovo capo della Cia che non disdegna la tortura

vanityfair

: Trump caccia Tillerson, al suo posto Pompeo. E alla Cia arriva Gina Haspel - Corriere : Trump caccia Tillerson, al suo posto Pompeo. E alla Cia arriva Gina Haspel - Agenzia_Ansa : #Usa #Trump caccia #Tillerson. Al suo posto #Pompeo Gina Haspel alla Cia, prima donna alla guida - MediasetTgcom24 : Usa: chi è Gina Haspel, la prima donna a capo della Cia #Usa -

(Di martedì 13 marzo 2018) Mai nessuna donna era arrivata a sedere sulla poltrona di comandoCia. Tocca, sotto la presidenza Trump (che annuncia la nomina con il solito tweet) a, classe 1956, una vita nell’agenzia e non certo da colomba. La signora ha passato molto tempo sotto copertura e nel suo curriculum c’è la gestione di un centro in Thailandia in cui venivano utilizzati metodi considerati diper interrogare gli arrestati. «Extraordinary rendition» è il nome che avevano questi programmi usati in centri poi chiusi durante la presidenza Obama. Tutto il contrario dell’attuale gestioneCasa Bianca. Trump ha detto in campagna elettorale che sarebbe stato opportuno reintrodurre l’usocontro i sospetti terroristi e Pompeo, exCia e da oggi Segretario di Stato al posto di Rex Tillerson, già nel 2014 aveva definiti patrioti gli agenti che avevano utilizzato ...