GIGIO DONNARUMMA Contestazione dei tifosi alle spalle ma futuro incerto al Milan E poi

Milan - su GIGIO DONNARUMMA siamo ai titoli di coda : Potrebbe essere l'ultima in maglia rossonera prima dell'annuncio ufficiale della sua cessione , che avverrebbe comunque a fine stagione, . E sarebbe simbolico che accadesse al Ferraris di Genova dove ...

Udinese-Milan - l'autogol di GIGIO DONNARUMMA con la collaborazione di Leonardo Bonucci : Battuta d'arresto per il Milan, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Udinese . Una buona prova per i ragazzi di Gennaro Gattuso , che subiscono il pari dopo essere restati in 10 per l'espulsione di ...

GIANLUIGI BUFFON/ Il portiere a Donnarumma : “GIGIO - vieni a Torino : con la Juve non sbagli mai…” : GIANLUIGI BUFFON, il portierone bianconero a tutto tondo su due argomenti caldissimi: il richiamo alla Juve rivolto a Donnarumma e il suo rapporto travagliato con Bonucci.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:07:00 GMT)

Striscione contro i Donnarumma? GIGIO replica così ai tifosi e parla del suo futuro : Al termine della sfida pareggiata dal Milan contro la Fiorentina, Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di ‘Premium’ e ‘Sky’. Ecco le sue dichiarazioni sullo Striscione contro di lui e il fratello Antonio e sul futuro in vista di gennaio: “C’è stata una bella reazione dopo il gol della Fiorentina. Siamo stati bravi a trovare il pari. Oggi è la centesima partita in rossonero, un bellissimo traguardo: sono orgoglioso. La ...

Milan - Gattuso : ''Svolta? Non sono un mago''. GIGIO DONNARUMMA recupera - Kalinic no : MilanO - 'Più sereni e tranquilli, ma anche stanchi ed acciaccati'. Rino Gattuso fa il borsino delle condizioni del Milan dopo la vittoria sull'Inter in Coppa Italia che ha regalato ai rossoneri la ...