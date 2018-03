Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati | dice il Sun

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati dopo due anni : Le strade di Zayn Malik e Gigi Hadid si sono divise: così riporta il The Sun spiegando che la rottura sarebbe avvenuta a inizio marzo. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] “Non sono più una coppia ma restano vicini e si sostengono l’un l’altro – ha detto una fonte al tabloid – la realtà è che sono cresciuti, stando insieme per molto tempo“. “Hanno orari di lavoro pazzi che mettono ...

Perrie Edwards ricrea l'ultimo look dell'ex rivale in amore Gigi Hadid e internet impazzisce : Un post condiviso da Perrie Edwards , @PerrieEdwards, in data: Feb 26, 2018 at 10:35 PST Embed from Getty Images Uuuuh! Per dovere di cronaca dobbiamo precisare che il completo indossato da Gigi fa ...

All'assalto di Gigi Hadid : si scatenano le teenager : Via Cusani, ore 14. Il traffico si blocca. È arrivata Gigi Hadid, la top model più amata dai social e centinaia di fan (molte minorenni), la aspettano davanti alla boutique Antonia. Giubbotto in tessuto tecnico, pantaloni di pelle, capelli a coda di cavallo, Gigi (dopo le tante foto con le fan) presenta sua ultima collezione «Tommy x Gigi», fatta di pezzi super sportivi che inneggiano alla velocità. Da oggi saranno in vendita ...

Gigi Hadid troppo magra? 'Nessuna droga - ho il morbo di Hashimoto' : L'uso di droghe non fa parte del mio mondo. Non mi giustificherò più per il mio aspetto fisico, proprio come non dovrebbe fare chiunque abbia un corpo che non rientra nei vostri canoni di bellezza'.

“Sono malata”. Il dramma di Gigi Hadid scuote il mondo della moda. Dimagrita - stanca - le sue condizioni non erano passate inosservate ai fan. Adesso la verità : Prima troppo grassa, poi troppo magra. Comunque sempre bellissima. La vita non è facile neppure se ti chiami Gigi Hadid e, oltre che essere dotata di una bellezza incredibile, tra le tue mani puoi stringere quello che vuoi. Non è facile perché spesso i commenti feriscono più di una spada, minando autostima e certezze. Gigi però ora ha deciso di dire basta. Impegnata sulle passerelle di New York (ha sfilato, tra gli altri, per Prabal ...

Gigi Hadid affonda gli haters e fa coming out : 'Prima tonda poi magra? Ho la malattia di Hashimoto' : Prima 'troppo tonda per sfilare', poi 'anoressica che dà il cattivo esempio'. Il mondo dei social è sempre più feroce e anche Gigi Hadid, una delle top più richieste, ha dovuto scontrarsi con il body shaming. Qualche anno fa, all'inizio della sua carriera, perchè il suo fisico era ...

Gigi Hadid : "Ho la tiroidite di Hashimoto" : Gigi Hadid parla apertamente del suo disturbo, la tiroidite di Hashimoto , una malattia autoimmune che provoca un'alterazione del normale metamolismo. La modella ha avuto aprirsi al pubblico poiché ...

Tiroidite di Hashimoto - cos’è la malattia di Gigi Hadid? : «Non sprecherò altro tempo a giustificare il mio aspetto fisico come peraltro non dovrebbe fare nessuno che non corrisponda alle vostre aspettative di bellezza. Non voglio giudicare gli altri, ma per certo le droghe non sono cose da me, quindi non mettetemi quell’etichetta solo perché non avete capito i cambiamenti del mio corpo. Come tutti sto maturando con il mio fisico». Gigi Hadid ha usato il suo profilo twitter per spiegare che il mondo non ...

Zayn Malik - la mamma di Gigi Hadid : “Per me è come un figlio” : Zayn Malik e Gigi Hadid sono una delle coppie dello showbiz più romantiche e se non bastasse tanta dolcezza, ci si è messa anche la mamma della modella con delle parole meravigliose. [arc id=”9dda59ea-30c0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Yolanda Hadid ha parlato con MailOnLine del cantante e fidanzato della figlia da ormai due anni: “È un bellissimo essere umano che arriva da Bradford, Inghilterra. Lo stesso background da cui arrivo ...

Quanto guadagnano Gigi - Bella e Anwar Hadid? : Nell’ultimo decennio le modelle arrivate a conquistare le grandi maison di moda e il pubblico hanno dovuto gran parte del loro successo all’avvento dei social media, e in particolare di Instagram. Grazie alla piattaforma infatti, le top del momento non solo sono riuscite ad affermare la propria influenza su milioni di follower, ma anche a farla fruttare attraverso campagne moda e post sponsorizzati che hanno permesso loro di ...

Gigi e Bella Hadid nude su Vogue - le foto scatenano la polemica : ecco perché : Gigi e Bella Hadid grandi protagoniste del prossimo numero dell'edizione britannica di Vogue: la rivista, infatti, ha dato spazio alle sorelle più famose del mondo della moda, con una...

Gigi Hadid ha un accessorio dedicato a Zayn e scommettiamo che lo vorrai anche tu : Essere una top model vuol dire stare spesso lontani da casa e dagli affetti, ma Gigi Hadid sa come portare sempre con sé il suo Zayn Malik: con un accessorio! Scopri di cosa si tratta nel video. [arc id=”93b084c1-2abc-40d7-a168-fc3608f014e8″] In effetti anche Zayn porta sempre con sé Gigi: si è appena tatuato gli occhi della fidanzata in mezzo al petto! Zayn ieri e oggi: guarda come è cambiato ph: getty images The post Gigi Hadid ...

Un look alla Matrix - come Gigi Hadid e Zayn : Cappotti di pelle lunghi fino ai piedi, occhiali piccoli e allungati, dolcevita e capi vinilici. Se nel 1999 avevate già l’età per scegliervi i vestiti da soli, sapete di cosa stiamo parlando: il vostro guardaroba era pieno di pezzi di questo genere, così come quello dei vostri amici. Tutta “colpa” di Matrix, il film dei fratelli Wachowski con protagonista Keanu Reeves, che sconvolse le menti dei ragazzi dell’epoca e ancor più influenzò il loro ...

Un piumino rosa - come Gigi Hadid : Gigi Hadid indossa un outfit, e le fashion victim rispondono. Merito anche della sua stylist, Mimi Cuttrell, che dallo scorso anno studia tutti gli street look della modella, oltre a quelli di altre due top model molto stilose, Kaia Gerber e Sara Sampaio. LEGGI ANCHEKaia Gerber: i look della modella del momento L’ultimo vistoso capo del desiderio della seguitissima Gigi è un piumino lungo e over firmato Christina Ledang, nel colore più ...