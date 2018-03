Ghostrecon Wildlands si aggiorna da domani con NEW ASSIGNMENT

gamerbrain

(Di martedì 13 marzo 2018) Tom Clancy’s Ghost Reconconclude il suo primo anno di contenuti post-lancio con un importantemento incentrato sul PvP. Nuovomento in arrivo per Ghost ReconUbisoft annuncia che New, il nuovo e importantemento gratuito di Tom Clancy’s Ghost Recon, sarà disponibile sulle console di nuova generazione e Windows PC da, 14 marzo. Newcontinua a espandere l’esperienza di Ghost War aggiungendo tre nuove classi, raggiungendo quindi un totale di sei classi aggiuntive pianificate con lo sviluppo di Ghost War. Disponibili in tutte le modalità PvP, le nuove classi introdotte da Newsono: Il Cacciatore: un tiratore esperto equipaggiato con un fucile di precisione semi-automatico, con la capacità di contrassegnare i nemici abbattuti e attivare trappole di gas ...