Germania | dopo Schäuble alle Finanze arriva il socialdemocratico Scholz Ma la disciplina

Germania : caccia ad aggressori dopo attacco con acido : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Effetto voto Italia sullo spread. Nel Forex l'euro ritraccia da massimi dopo referendum Germania : Teleborsa, - Gli effetti per l'esito delle elezioni politiche in Italia mette sotto pressione lo spread ed il mercato del Forex. Dalle proiezioni non emerge un risultato definito, ovvero una chiara ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Austria davanti dopo il salto ma la Germania è vicina! Italia : serve la rimonta per un buon piazzamento : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il terzo e ultimo titolo di questa specialità dopo quelli vinti da Eric Frenzel e Johannes Rydzek, entrambi tedeschi. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 4×5 km di sci di fondo a ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quattro team racchiusi in un fazzoletto dopo il salto - Germania pronta a trionfare anche nella staffetta. Italia ultima : quattro squadre racchiuse in meno di 30 secondi dopo il salto della prova a squadre, ultima gara della Combinata nordica alle Olimpiadi invernali 2018 di PyeongChang. Il trampolino HS140 miete subito due vittime illustri, la Francia e la Finlandia, già praticamente tagliate fuori dalla corsa per il podio, a meno di eccessivi tatticismi da parte dei team che hanno preso il largo. A fare da battistrada è l’Austria, che è riuscita a sfruttare ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Ufficiale dopo il ricorso della Germania : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. dopo le prove individuali tocca agli eventi riservati alle squadre e si incomincia con la gara che mette insieme uomini e donne: si incomincia con due frazioni femminili, poi a seguire due frazioni maschili. L’ITALIA ha vinto il bronzo quattro anni fa a Sochi 2014 e sogna di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi: ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Norvegia - Germania - Polonia vicinissime dopo la prima serie! Italia undicesima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre di Salto con gli sci delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una sfida stellare sul trampolino HS142! Saranno Germania, Polonia e Norvegia a giocarsi l’oro in questa gara. Sono queste, infatti, le tre nazioni che si sono spartite le medaglie nelle due gare individuali. I norvegesi non hanno vinto, ma sono comunque i favoriti per la gara a squadre, avendo piazzato ben ...

Cosa sta succedendo in Germania dopo la rinuncia di Schulz al ministero degli Esteri : Un suo collega, l'influente Norbert Rottgen, ha invece lamentato che la Spd, uscita perdente dalle elezioni, lascerà ai conservatori, come dicasteri di peso, solo l'Economia e la Difesa. Non solo, ...

Germania - politica all’angolo dopo il nuovo scandalo auto con i test su scimmie e cavie umane : Merkel condanna i test su scimmie e, forse, cavie umane finanziati da Volkswagen, Daimler e Bmw, ma il colpo all’immagine della principale industria rischia di diventare un nuovo atto di accusa nei confronti del governo e della sua politica ambientale ...

Antonio torna a casa dopo 10 giorni di paura. "Aveva perso il lavoro in Germania" : giorni di apprensione ma alla fine è tornato a casa il 29enne Antonio Fedele, scomparso lo scorso 13 gennaio. Antonio, originario di Taviano (Lecce), lavorava in un ristorante italiano di...

La Germania anticipa l'Italia? Larghe intese dopo il 4 marzo Il piano di Pd e Fi per il governissimo : La Germania chiama e l'Italia risponde? L'accordo tra Angela Merkel e Martin Schulz che quasi certamente darà vita all'ennesima grande coalizione tedesca scongiurando il ritorno alle urne è un chiaro segnale anche per il dopo 4 marzo. La Cdu-Csu e la Spd... Segui su affaritaliani.it

Germania - svolta nelle trattative tra Cdu e Spd dopo 24 ore : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa.I conservatori della Cdu della cancelliera Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz avrebbero trovato un'intesa di massima sulla grande coalizione, ma l'accordo, anche se più vicino, dipende dalle riunioni dei gruppi esplorativi ancora in ...

Maltempo Germania : dopo l’allerta acqua alta - il Reno si stabilizza : Nel weekend si e’ arrivati a chiudere la circolazione fluviale per alcuni tratti, in un clima di allerta, ma oggi l’acqua alta del Reno ha raggiunto il suo punto massimo, e la situazione sembra essersi stabilizzata in Germania. A Colonia, nel pomeriggio, si e’ misurato il picco di 8,78 metri. “Possiamo dire che la situazione sia ferma”, hanno affermato i tecnici, che si attendono un progressivo abbassamento del ...