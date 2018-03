«Genitori | ecco come potete aiutare i vostri figli bullizzati»

Pediatria : bimbo senza segreti - ecco la guida pratica per i Genitori : Come comportarsi con un bimbo appena nato? Come farlo addormentare? Come prevenire gli arrossamenti del piccolo e come pulirlo e vestirlo nel modo corretto? Quali vaccinazioni svolgere? Cosa fare per una giusta alimentazione? Quali le differenze tra l’allattamento al seno e l’allattamento artificiale? E ancora: come si interpretano le curve di crescita? Sono alcune delle domande alle quali risponde la Società italiana di Pediatria ...

“Ma come sei diventata?”. La chiamavano la ‘bambola vivente’ - oggi è cresciuta. I Genitori la truccavano e le facevano fare le lampade solari perché - per loro - doveva essere la più bella di tutte. Ecco com’è ora - dopo anni : Aveva appena due anni quando è diventata una vera star. una delle bambole viventi, Aira Brown calcava le passerelle e posava davanti all’obiettivo con grande disinvoltura e piacere dei genitori. oggi la bimba è cresciuta e ha 8 anni e la sua vita non è poi cambiata moltissimo. Grandi occhi azzurri, capelli biondissimi, lineamenti talmente delicati da portare i suoi fans a definirla la “bambolina vivente”, oppure la “creatura ...

Orrore puro. Il piccolo Tony ha solo 41 giorni ma i suoi Genitori lo riducono così. Le torture che infliggono al bimbo sono agghiaccianti e anche solo raccontarle fa venire i brividi. Ma non è finita : ecco dove lo costringevano a vivere coloro che si sarebbero dovuti prendere cura di lui : La storia è delle più terribili quindi se non ve la sentite di farvi venire una stretta al cuore, passate oltre. E anche le foto sono terrificanti: sono le immagini della casa dell’Orrore dove dei genitori che non sono neanche degni di essere chiamati con questo nome hanno abusato in modo terribile del loro figlioletto neonato. Il piccolo di sole 6 settimane è stato abusato così barbaramente che entrambe le sue gambe sono state amputate dopo le ...

Abbandonato dai Genitori perché senza mano. Ma ecco che accade dopo 4 anni. Come per magia : questo bambino sfortunato e oggi felice mai si sarebbe aspettato di trovarsi di fronte quella scena. Che è subito diventata virale : questo, oggi, è un bambino felice. Ma non è sempre stato così. La vita l’ha messo a dura prova pochi giorni dopo aver visto la luce. Si chiama Kirill, viene dal Kazakistan ed è nato senza la mano destra. Una disabilità che nel suo Paese non viene accettata, dunque la decisione dei genitori naturali di abbandonarlo dopo solo 20 giorni dalla nascita. Così Kirill, che non ha mai conosciuto la sua vera mamma e il suo vero papà, ha ...

“Ecco quanto dovranno pagare”. Svolta inquietante sul caso di Maddie McCann. I Genitori della piccola scomparsa in Portogallo di fronte al dato di fatto : “Questa volta è finita” : Non perdono le speranze i genitori di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa nel nulla nel 2007 mentre era in vacanza in Portogallo con la famiglia. La famiglia di Madeleine non si è mai arresa ed è sempre decisa a fare luce sulla questione, ma soprattutto non ha mai perso la fiducia di trovare la loro bambina nonostante Scotland Yard abbia dichiarato di dover interrompere le ricerche, visti gli scarsi risultati ottenuti in questi ...

Figlio con 9 in pagella - i Genitori ricorrono al TAR : ecco perchè Video : Molti #genitori farebbero i salti di gioia nel vedere che il proprio Figlio ottiene un nove in #pagella, ma questo non è il caso di due genitori provenienti da Canicattì, localita' in provincia di Agrigento. I genitori in questione si sono rivolti al Tar di Palermo per chiedere che il voto di '9' assegnato al proprio Figlio dalla commissione di esame della scuola Giovanni Verga, fosse cambiato in 10. La sentenza I genitori pretendevano il ...

[La storia] L'appello dell'industriale ai Genitori : ecco cosa far studiare ai figli : Quali studi intraprendere alla fine delle scuole medie inferiori? E' uno dei dubbi che da sempre affligge giovani e famiglie perché è uno spartiacque che può incidere per il tutto corso della vita. ...

Le «chat segrete» sul cellulare : ecco le app lucchetto per nasconderle ai Genitori : Nell’epoca del cellulare in classe (acceso) si moltiplicano le applicazioni per comunicazioni a prova di spia: sono anonime e si autodistruggono