General Electric in coda al Dow30 | pesa downgrade

Credit Suisse e General Electric Ecco chi c'è dietro il fondo Gip Italo può decollare verso Gatwick : In giornata il Cda di Ntv – Italo dovrebbe decidere se accettare l’offerta di Global Infrastructure Partners III o proseguire con l’Ipo a Piazza Affari. Il fondo infrastrutturale fa capo a una joint-venture tra Credit Suisse e General Electric lanciata nel 2006 per investire in particolare nei settori delle infrastrutture per i trasporti, l’energia e l’acqua. Negli anni il patrimonio gestito è salito a oltre 40 miliardi di dollari, mentre le ...

General Electric chiude il quarto trimestre in rosso : General Electric (GE) ha chiuso il quarto trimestre con un fatturato in calo del 5% a 31,40 miliardi di dollari, rispetto ai 33,08 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Deluse le attese di 34,...

Imprese : General Electric ha annunciato profonda ristrutturazione per far fronte al declino : Ge ha un organico di circa 300.000 lavoratori e vende di tutto in tutto il mondo, dalle attrezzature per l'atterraggio degli aerei, agli incubatori per gli ospedali. I risultati degli scorsi anni ...