E' statonella sua casa londinese Nikolai Glushkov, un esule russo legato al defunto oligarca russo Boris Berezovski,oppositore del Cremlino. Anche questa morte è avvenuta in circostanze poco chiare. Secondo la figlia, citata da un quotidiano russo, il corpo presenterebbe segni di strangolamento. Scotland Yard, in una nota, precisa che "non ci sono indicazioni di un legame" con il caso della spia russa Skipral. Glushkov aveva ottenuto l'asilo politico in Gran Bretagna nel 2010.(Di martedì 13 marzo 2018)