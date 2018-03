Gaza | bomba e spari al passaggio del premier palestinese Hamdallah Abu Mazen accusa

Gaza : bombardamenti israeliani - due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Israele bombarda Hamas dopo lancio di un razzo : "È responsabile di tutte le violenze nella Striscia di Gaza" : Israele ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza in risposta al lancio di un razzo dall'enclave palestinese. Lo ha riferito l'esercito israeliano, precisando che il raid è stato condotto su una postazione di controllo vicino Beit Hanoun, nel nord della Striscia. "L'esercito considera Hamas responsabile di tutti gli atti violenti provenienti dalla Striscia di Gaza" si legge in un comunicato.Fonti delle forze di sicurezza palestinesi ...