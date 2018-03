Gaza | attentato al premier palestinese Hamdallah L’Anp incolpa Hamas | che nega e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) E’ fallito unavvenuto martedì mattina acontro il convoglio delRami, che tornava dopo cinque mesi nella Striscia per tentare di rilanciare la riconciliazione con, e il capo della sicurezza Majed Freij. L’ordigno posto ai margini della strada di ingresso alla città ha però ferito in modo grave sette passanti. La presidenza dell’Autorità nazionale(Anp) ha accusatodel “vile attacco”, ma l’organizzazioneconsiderata dalla Ue un gruppo terroristico. Il movimento, in una nota del portavoce Fawzi Barhoum, “condanna l’attacco” e lo definisce “parte dei tentativi di destabilizzare la sicurezza nella Striscia di, così come di minare gli sforzi in corso per raggiungere l’unità nazionale e la riconciliazione interna”. Per Barhoum, a commettere questo ...