Game of Thrones 8 avrà una fine tragica per tutti i personaggi? L’indizio dai piani alti

Record mondiale - “la Montagna” di Game of Thrones solleva 472 kg. Lo sforzo lo accende come una lampadina : 472 kg sollevati nello stacco da terra, in gergo tecnico “deadlift”. A stabilire il Record mondiale è lo strongman islandese Hafthor Julius Bjornsson, ex giocatore di basket e famoso volto della serie televisiva “Game of Thrones”, in cui interpreta Gregor Clegane, “la Montagna”. All’Arnold Strongman Classic, annuale competizione di bodybuilding che si svolge nel cuore degli Usa, in Ohio, Bjornsson ha dimostrato di possedere realmente la forza ...

Game OF THRONES - Maisie Williams e i dubbi sul finale di stagione : Maisie Williams, interprete della temeraria Arya Stark, in un'intervista racconta qualcosa sul finale.Ebbene sì, da mesi ormai circola il rumor che gli attori registreranno più finali, in modo che la sorpresa riguardi tutti, fans e cast.Nonostante ciò, Maisie Williams ospite al Jimmy Kimmel Live!, esprime i suoi dubbi."Ho sentito questa notizia, ma onestamente non credo che abbiamo il budget per girare diversi finali" ha dichiarato ...

Se i personaggi di Game of Thrones fossero i leader dei partiti : Sta per cadere l’accetta del silenzio elettorale su questa campagna elettorale a dir poco bizzarra. Rapida, raffazzonata, violenta e sguaiata, più attenta alle polemiche del giorno che non ai programmi sistematici, questa campagna è stata anche caratterizzata per un tramonto dei metodi di comunicazione politica tradizionale (manifesti in primis) e per un uso massiccio, invece, delle pubblicità online, delle campagne virali e di altri ...

Game OF THRONES - Cersei incontra un personaggio misterioso! [FOTO] : GAME of THRONES tornerà nel 2019 e le riprese stanno procedendo a gonfie vele. Proprio durante uno di questi momenti, a Dubrovnik, Cersei è stata vista insieme ad una persona misteriosa.Dalle foto scattate, pare proprio che Cersei avrà un incontro con un uomo misterioso.(Possibili spoiler) La malvagia Regina nelle foto indossa un abito perfettamente in linea con il suo stile e sembra proprio "pronta a combattere". Ma chi è sul ...

Game of Thrones - primo poster dell’ottava stagione : Il primo poster promozionale dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones arriva grazie ad una anticipazione di Collider. Non si tratta di una rivelazione particolarmente devastante visto che conferma che l’appuntamento è per il prossimo anno, il 2019. L’unico elemento di grande interesse è però rappresentato dall’inserimento nel poster dei tre stemmi araldici delle tre casate che si sono rimaste in lizza per ...

Svelato il primo teaser poster di Game of Thrones 8 (foto) : si preannuncia una guerra tra casate? : Non dovremmo aspettarci di sapere novità su Game of Thrones 8 prima dell’estate di questo 2018, ma HBO ha appena soffiato sul fuoco dell’hype dei fan della serie con il primo teaser poster relativo alla nuova stagione della serie. L’emittente statunitense ha infatti diffuso un’immagine promozionale, la prima relativa ai nuovi episodi. Su uno sfondo grigio campeggia, col consueto font di Game of Thrones, la scritta “GOT” e un sottotitolo che ...

Una performance a tema Game of Thrones per un pattinatore alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 (video) : I fan delle serie tv si possono scovare anche nei luoghi più impensabili: lo prova la più recenteperformance di Paul Fentz, un pattinatore artistico tedesco che alle Olimpiadi Invernali di PyeongCheng 2018 si è esibito con in sottofondo la sigla di Game of Thrones come musica. Fentz aveva già fatto parlare di sé, soprattutto su Twitter, quando nei giorni scorsi aveva pattinato con una versione jazz di Wonderwall degli Oasis. Stavolta è ...

Game of Thrones - il libro Winds of Winter non uscirà nel 2018 : Come ormai sanno in molti, la serie tv Game of Thrones è tratta da una saga di libri dell’autore americano George RR Martin, intitolata Cronache del ghiaccio e del fuoco (uno di questi volumi, Il trono di spade, dà proprio il titolo alla serie). In questi anni, però, lo scrittore si è fatto parecchio desiderare e pare che i fan della serie letteraria dovranno attendere ancora a lungo prima di veder pubblicato in libreria il sesto ...

Game of Thrones 8 le foto dal cast rivelano succulente anticipazioni : Le riprese di Game of Thrones 8 hanno già preso il via e dal set sono trapelate le prime foto. Insieme a loro ai fan sono giunte pertanto le prime succulente anticipazioni dell’ultima stagione della serie tv. Cosa vedremo nel programma della HBO? #KitHarington i #Cersei na Bokaru (Link: https://t.co/wByzxbVWAJ)#GameOfThrones #Dubrovnik #JonSnow @GameOfThrones @GOTseries_Newz @ItsGoTQuote #IgraPrijestolja @kitharingtoncom @KitHaringtonES ...

Game OF THRONES - David Benioff and D.B. Weiss scriveranno e produrranno una serie di film di Star Wars : Il duo di creatori di GAME of THRONESstanno per trasferirsi da Westeros a una galassia lontana, lontana.La notizia è di pochi giorni fa, ma il dibattito tra i fan del brand stellare è divampato come un incendio. I due fronti sono quelli ai quali ormai ci siamo abituati. Dagli haters di tutto il nuovo arco narrativo di Star Wars, fazione da sempre attiva fin dall'alba dei tempi (o almeno da Episodio I) ai più fedeli, coloro che hanno un Episodio ...

Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : Poco tempo fa Disney e Lucasfilm avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova trilogia di Star Wars dopo quella attualmente in corso (che si concluderà con l’Episodio IX nelle sale nel 2019) e che a guidarla ci sarebbe stato Rian Johnson, già regista de Gli Ultimi Jedi. Non paghe, in queste ore le due società hanno annunciato la produzione di una nuova serie di film, indipendente dall’altra, che sarà invece supervisionata dagli ...

Benioff e Weiss di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : cosa ne sarà di Confederate? : È notizia di ieri, martedì 6 febbraio, che gli showrunner di Game of Thrones Benioff e Weiss sono stati ingaggiati per scrivere e produrre la nuova trilogia di Star Wars: i due, al secolo David Benioff e Daniel Brett Weiss, hanno firmato un accordo con Disney e Lucasfilm per dirigere i lavori dei nuovi film della saga, in programma dopo la fine della trilogia attualmente in produzione. La questione solleva un grosso punto interrogativo ...