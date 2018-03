Galaxy S9 cosa non fare se telefono caldo

Galaxy S9 caldo cosa fare se il Samsung si surriscalda : Il telefono Android Samsung Galaxy S9 si scalda durante l’uso Ecco i suggerimenti su cosa fare se il Galaxy S9 si surriscalda quando lo usate Galaxy S9 caldo o bollente quando lo usate, il telefono Android Samsung Galaxy S9 si surriscalda, lo smartphone Galaxy S9 caldissimo quando carica la batteria. Oggi vi spiegheremo che cosa …

SAMSUNG Galaxy S9 e S9 PLUS/ Cosa ha in più del S8? I punti deboli rispetto gli altri top gamma 2018 : SAMSUNG GALAXY S9 e S9 PLUS escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di GALAXY S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Cruciale aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S8 e S7 : dettagli patch di sicurezza - cosa migliora : Oggi 6 marzo siamo già in grado di dettagliare l'aggiornamento di marzo previsto su Samsung Galaxy S8 e S7 ma anche su tutti gli altri device per i quali il produttore prevederà, nel breve periodo, l'integrazione dell'ultimissima patch di sicurezza. Nella serata di ieri sera è stata per prima naturalmente Google a rendere noti i dettagli dell'update mensile correttivo ma questa mattina, riusciamo già a fornirvi, grazie alla sezione specifica del ...

Sì - Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano Project Treble. Ecco cosa significa : Questa notizia può essere più importante di quanto crediate, quindi prestate attenzione: i due Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano nativamente Project Treble L'articolo Sì, Samsung Galaxy S9 ed S9+ supportano Project Treble. Ecco cosa significa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 cosa non fare se cade in mare : Il Samsung Galaxy S8 può essere usato in mare oppure si rovina. Telefono Bagnato con acqua salata che cosa bisogna fare Ecco la guida completa. Oggi vi spiegheremo se il Galaxy S8 puo' essere usato in acqua di mare, che cosa fare se Galaxy S8 cade in mare,Galaxy S8 cosa non fare se cade in mare.

Pronto l’aggiornamento di gennaio su Samsung Galaxy S7 Edge : cosa cambia : Il Samsung Galaxy S7 Edge riceve oggi 26 gennaio l'aggiornamento con patch di sicurezza del corrente mese in Italia. Il rilascio è appena partito via OTA e di fatto ancora non disponibile per tutti. Quali i modelli coinvolti in questo momento? Quali le novità e i dettagli del pacchetto software? Al momento di questa pubblicazione, i primi ad essere interessati dall'adeguamento sono solo i Samsung Galaxy S7 Edge e non i dispositivi Galaxy S7 ...

Galaxy S9 in arrivo il 25 febbraio : Cosa c’è da sapere : Samsun Galaxy S9 ed S9 Plus saranno presentati al World Mobile Congress di Barcellona il 25 febbraio: ecco quello che c’è da sapere. Un Galaxy Rivisitato Dopo vari rumor relativi alla data di lancio del nuovo Galaxy è arrivata una conferma ufficiale dal produttore coreano, con data posta nella giornata di domenica 25 febbraio. I nuovi smartphone, ovvero il Galaxy S9 ed S9 Plus saranno presentati al Mobile World Congress di Barcellona ...

Al capolinea aggiornamento Oreo in beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : cosa (non) significa per l’Italia : Oggi 26 gennaio si chiude ufficialmente il programma di aggiornamento in beta di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus negli Stati Uniti. La notizia ci suggerisce una data di rilascio per l'update dei device di punta ufficiale nel mondo ma soprattutto anche in Italia? Per quanto il produttore non si sia espresso al riguardo, ecco che possiamo avanzare delle ipotesi più che valide sulla base pure di quanto accaduto esattamente un anno ...

Sono stati rilevati virus sul tuo Samsung Galaxy S7 : cosa fare con questo messaggio? : cosa fare con il messaggio 'Sono stati rilevati virus sul tuo Samsung Galaxy S7'? Partiamo col dire che nessun malware ha infettato il vostro dispositivo, su questo potete dormire su quanti cuscini desiderate. La pagina che ogni tanto vi fa palpitare altro non è che una pubblicità, che vi inviterà a scaricare le applicazioni più disparate per sbarazzarvi di un virus che in realtà non esiste. Lo scopo è chiaramente quello di indurvi al download ...

Samsung Galaxy S9 - arriva la modalità turbo per dispositivo - di cosa si tratta? : Parte ufficialmente la sfida ad Apple ed al suo iPhone X: eh si, perché manca oramai poco più di un mese alla presentazione di uno dei più attesi smartphone del 2018, parliamo ovviamente del Samsung Galaxy S9. Il nuovo dispositivo dell'azienda asiatica sarà probabilmente presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona, in un evento dedicato proprio a Samsung il 26 febbraio, giorno di apertura del MWC che si terrà fino al 01 febbraio ...

Debutta la ‘Modalità Turbo’ sul Samsung Galaxy S9 : di cosa si tratterà? : Di indiscrezioni non mancano sul conto del Samsung Galaxy S9, questa volta sfornate dall'informatissimo @Ricciolo1 a mezzo Twitter, che ci ha rilevato della possibilità concreta il dispositivo preveda un'innovativa 'Turbo Mode SCI', di cui però il leaker non ha potuto o voluto svelare altro. Non abbiamo dettagli sul funzionamento della modalità, non sappiamo a cosa effettivamente possa servire. TURBO "EU" MODE #Samsung #GalaxyS9 #GalaxyS9Plus ...

Tre aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S7 da non perdere : cosa cambia in galleria immagini - video e calcolatrice : Forse molti possessori di Samsung Galaxy S8 e S7 (e rispettivi modelli Plus e Edge) sono abituati ad attendere con ansia solo gli aggiornamenti del sistema operativo, aspettandosi da questi nuove funzioni e miglioramenti dell'esperienza d'uso dei device. Eppure anche gli update delle applicazioni del produttore presenti sul Galaxy App Store possono essere rilevanti. Quelli che abbiamo deciso di portare all'attenzione dei nostri lettori oggi sono ...