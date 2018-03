Furti nelle scuole | quattro denunce

Lecce - banda specializzata in Furti nelle chiese : arrestate 9 persone : “Prima o poi qualcuno di loro ci farà lo sgambetto e ci manderà all’inferno“. Scherzavano così, riferendosi ai santi a cui erano dedicate le chiese depredate, i componenti della banda accusata di aver messo in atto decine di furti nei luoghi sacri. I carabinieri hanno arrestato nove persone in provincia di Lecce , ipotizzando l’associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione. L’indagine, avviata nel ...

Lecce - Furti nelle chiese - 9 arresti : 10.25 I carabinieri hanno scoperto una banda ritenuta responsabile di numerosi furti in chiese salentine. Dall'alba i militari della compagnia di Maglie, in collaborazione con la compagnia di Casarano, stanno eseguendo 9 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a furti e ricettazione. Dalle indagini,avviate a novembre 2015, è emerso che la banda ...

Elezioni - Berlusconi : “Migranti non sanno come vivere e compiono Furti nelle case. Cambieremo legge sulla legittima difesa” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare i migranti presenti in Italia. Per il leader di Forza Italia ce ne sono 600mila “che non sanno come vivere e compiono furti in appartamento“. La soluzione? “Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui Cambieremo la legge sulla legittima difesa“. Ospite di Dalla vostra parte su Rete4, l’ex presidente del Consiglio ...