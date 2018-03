Furore 2 - trama quinta puntata : un indizio importante : Anticipazioni Furore 2, quinta puntata: la vendetta di Marisella La quarta puntata di Furore 2, la fiction con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Remo Girone, andata in onda ieri sera su Canale5 è stata seguita da 2.464.000 pari al 9,94% di share, ascolti ben al di sotto delle aspettative. Massimiliano Morra, che in Furore 2 veste i panni di Saro, sabato scorso ha debuttato in Ballando con le stelle in coppia con Sara Di Vaira riscuotendo un ...

Furore 2 : anticipazioni quinta puntata di domenica 18 marzo 2018 : Furore 2 - Massimiliano Morra Furore è approdata nel sabato sera di Rai 1: ieri, nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle 2018, l’ammiraglia dell’azienda pubblica ha trasmesso alcuni frame tratti dalla fiction in onda la domenica sera su Canale 5. Lo ha fatto per presentare uno dei concorrenti, Massimiliano Morra, che in Furore 2 interpreta uno dei protagonisti, Saro Licata. L’esordio dell’attore napoletano ...

Nella quinta puntata di Furore 2 Giovanna in crisi dopo una morte importante : anticipazioni 18 marzo : Mancano poche puntate alla fine ma ancora le questioni amorose e la verità sul passato di Anna terranno i fan incollati alla tv. Nella quinta puntata di Furore 2 le cose non miglioreranno, anzi. Una morte importante arriverà a sconvolgere ancora la vita di Giovanna (Raffaella di Caprio) e solo andando ancora a ritroso la giovane potrà trovare finalmente la pace che cerca. La situazione per la fiction non è certo delle migliori visto che gli ...