Fresco by revoilution | ecco il mini frantoio da tavola

(Di martedì 13 marzo 2018) E’ stato sviluppato un modello di “domestico” che consente la spremitura a freddo con un processo tutto rivoluzionario. Diventa possibile avere l’olio d’oliva extravergine direttamente a casa, ed averlo ogni giorno, in ogni momento dell’anno e anche al termine della stagionalità delle olive. Questo è possibile grazie alle Polpeby! Le Polpe altro non sono che olive raccolte (secondo un protocollo molto ferreo che non prevede la raccolta da terra così come l’abbacchiatore di olive, in quanto si andrebbe a “maltrattare” l’oliva stessa, alterando le sue proprietà e gli enzimi al suo interno), selezionate accuratamente e DENOCCIOLATE. Le olive, dopo la selezione, vengono messe all’interno di una macchina denocciolatrice che va a privare l’oliva dal suo nocciolo e il prodotto finale che si ...