huffingtonpost

: Francia, Il ritorno della grandeur - thexeon : Francia, Il ritorno della grandeur - HuffPostItalia : Francia, Il ritorno della grandeur - Ryanair_IT : #RegnoUnito #Germania #Francia #RepubblicaCeca ?? Scopri l'Europa con il pacchetto vacanze di #RyanairHolidays ?? Vo… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Per una serie di motivi, interni ed esterni, rispetto al passato oggi la scena internazionale è molto meno frequentata da parte delle grandi potenze. Gli Stati Uniti di Trump sono in piena fase di ripiego, impegnati a minare quei ponti che loro stessi avevano costruito con Asia, America Latina ed Europa.La Russia di Putin è fin troppo concentrata sul grande giocoSiria e sul controllo dei confini con la Nato nell'Europa dell'Est. La Germania è ancora paralizzata dalla lunga trattativa per la formazione di un nuovo governo, il Regno Unito si sta leccando le ferite autoprovocate con la Brexit.Solo la Cina dell'ormai presidente a vita Xi Jiping e ladi Emmanuel Macron sono attive in politica estera. Soprattutto Parigi sta approfittando del vuoto lasciato dai suoi principali competitor inglesi e tedeschi, e dell'insignificanza eterna dell'Italia, per ...