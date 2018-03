Francesco Monte e Paola Di Benedetto | arriva la prima foto Hanno dormito insieme? Ecco

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte e Paola di Benedetto : la prima foto di coppia dopo l’Honduras : Loro due teneramente abbracciati, con il filtro “orecchie da gatto”, una rosa rossa e il tag al profilo di lui: così Paola di Benedetto nelle sue stories di Instagram esplicita quello che era rimasto implicito, ovvero lo sbocciare in tutta la sua concretezza di una love story tra di lei, ex madre Natura e Francesco Monte, al centro del canna-gate che tanto sta infiammando gli animi (soprattutto quello di Eva Henger). Paola di ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Notte di passione dopo l'Isola dei famosi? Lo scatto scatena il gossip : Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? dopo la diretta dell'Isola dei Famosi 2018, Paola di Bendetto lo ha raggiunto: Notte di passione tra i due?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Francesco Monte - la rivelazione bomba a Mattino 5. “Io credo che lui…” - per il momento è solo un’indiscrezione che - però - è bastata a scatenare il gossip. Cosa lo aspetta (se tutto va bene) : Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. La puntata è stata “tosta” e piena di colpi di scena. Per esempio nessuno si aspettava che Alessia Marcuzzi si sarebbe rivoltata in modo aggressivo nei confronti di Eva Henger che voleva a tutti i costi parlare del canna-gate. Come ormai sanno anche i muri, la ex star del porno, nella seconda diretta della trasmissione, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

Francesco Monte torna a Uomini e donne? / Ma se il flirt con Paola Di Benedetto fiorisce c'è un'ipotesi... : Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? La liason con Paola di Bendetto lo frena ma potrebbe trattarsi solo di un bluff per spazzare via il canna gate, ecco le ultime rivelazioni(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Francesco Monte opinionista di UeD? L’indiscrezione a Mattino 5 : Mattino Cinque: la rivelazione sul futuro lavorativo di Francesco Monte Protagonista della fiction Furore 2 su Canale5 e fulcro della tredicesima edizione dell’isola dei Famosi, Francesco Monte potrebbe presto tornare a Uomini e Donne. Valerio Palmieri, ospite a Mattino 5 oggi, ha sottolineato che l’ex tronista potrebbe fare un nuovo ingresso nel programma condotto da Maria De Filippi, ma questa volta in una veste inedita. Il ...

Eva Henger : “Non mi invitano più in tv. Vorrei confrontarmi con Francesco Monte da Costanzo” : Eva Henger torna a parlare in tv a Striscia la notizia nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5. Ecco le sue dichiarazioni. Eva Henger parla a Striscia la notizia di lunedì 12 marzo 2018 Valerio Staffelli intervista nuovamente Eva Henger sul canna-gate all’Isola dei famosi. L’ex naufraga, ai microfoni dell’inviato del tg satirico, […] L'articolo Eva Henger: “Non mi invitano più in tv. Vorrei confrontarmi con Francesco Monte da ...

L’isola dei famosi : Francesco Monte fa una richiesta per Rosa Perrotta : Francesco Monte dalla parte di Rosa Perrotta all’Isola Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato si sfideranno al televoto questa sera. L’ottava diretta dell’Isola dei famosi vedrà lo scontro tra le due leader della tredicesima edizione del reality. Alessia Marcuzzi tornerà in onda alle 21.25 su Canale5, pronta a tenere le redini del programma che quest’anno ha sollevato più di un polverone, mettendo a dura prova ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Sarà presente in studio per accoglierla? (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte potrebbe aver già incontrato Paola Di Benedetto, con cui ha avuto un intenso flirt all'Isola dei Famosi 2018. Come finirà la loro love story?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:17:00 GMT)

Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena visto Tina Cipollari venire ampiamente criticata [Video] da Maria De Filippi. Le ultime novita' ci svelano che domani 8 marzo arrivera' in edicola un nuovo magazine interamente dedicato ad una delle trasmissioni più popolari di Mediaset con una rubrica curata da #Francesco Monte. Gossip: Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e ...

Selvaggia Lucarelli - canna-gate a Ballando con le Stelle/ “Akash Kumar - ti fai le canne come Francesco Monte?” : Selvaggia Lucarelli, canna-gate a Ballando con le Stelle: “Akash Kumar, ti fai le canne come Francesco Monte?”. Battuta sul caso dell'Isola dei Famosi 2018: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:00:00 GMT)