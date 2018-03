Francesco e Paola hanno trascorso la notte insieme dopo la puntata del 12 marzo?

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - arriva la prima foto : hanno dormito insieme? : Le premesse ci sono tutte e aggiungo: se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe'. Se son rose fioriranno? Staremo a vedere. Buon weekend a tutti! Crediti a @federicocanzi per la foto! #...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - arriva la prima foto. Hanno dormito insieme? Ecco l'indizio : di Emiliana Costa MILANO - Paola Di Benedetto , terminata l'avventura all' Isola dei Famosi , rientra in Italia e finita la diretta di ieri sera potrebbe essere scattata subito la passione con ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte e Paola di Benedetto : la prima foto di coppia dopo l’Honduras : Loro due teneramente abbracciati, con il filtro “orecchie da gatto”, una rosa rossa e il tag al profilo di lui: così Paola di Benedetto nelle sue stories di Instagram esplicita quello che era rimasto implicito, ovvero lo sbocciare in tutta la sua concretezza di una love story tra di lei, ex madre Natura e Francesco Monte, al centro del canna-gate che tanto sta infiammando gli animi (soprattutto quello di Eva Henger). Paola di ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Notte di passione dopo l'Isola dei famosi? Lo scatto scatena il gossip : Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? dopo la diretta dell'Isola dei Famosi 2018, Paola di Bendetto lo ha raggiunto: Notte di passione tra i due?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Isola dei Famosi - dopo la puntata Paola e Francesco hanno passato la notte insieme : Nel corso dell'ottava puntata dell' Isola dei Famosi , Paola Di Benedetto è entrata in studio per parlare della sua esperienza in Honduras. E proprio mentre parlava della sua Isola , ha ricevuto un ...

Francesco Monte e Paola insieme dopo la diretta dell’Isola FOTO : Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme dopo l’Isola dei Famosi Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono incontrati dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2018. I due si sono conosciuti durante questa esperienza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di abbandonare il reality quasi subito, a causa del caso […] L'articolo Francesco Monte e Paola insieme dopo la diretta dell’Isola FOTO proviene da ...

Isola dei Famosi : Francesco Monte e Paola Di Benedetto subito insieme : Dopo la puntata, l'ex naufraga ha subito raggiunto Francesco che aspettava il suo ritorno da settimane.

Francesco Monte torna a Uomini e donne? / Ma se il flirt con Paola Di Benedetto fiorisce c'è un'ipotesi... : Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? La liason con Paola di Bendetto lo frena ma potrebbe trattarsi solo di un bluff per spazzare via il canna gate, ecco le ultime rivelazioni(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Le rose in diretta - poi - in privato… Paola e Francesco - boom! Spunta il retroscena dopo la puntata dell’Isola dei Famosi. E non è il solito pettegolezzo : c’è la foto : Non solo liti (una su tutte la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger), anche sorprese e romanticismo nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. Commozione alle stelle, in studio e a casa, a giudicare dai tweet, per l’incontro di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio in Honduras, e lunga attesa ripagata quando, finalmente, la Marcuzzi ha fatto entrare Paola Di Benedetto, la naufraga eliminata la scorsa settimana ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte insieme (FOTO) : Francesco Monte incontra Paola Di Benedetto: la foto su Instagram Francesco Monte ha finalmente abbracciato la sua Paola Di Benedetto dopo L’Isola dei Famosi. A mostrare la loro prima foto insieme è stata l’ex Madre Natura di Ciao Darwin che ha pubblicato sulle sue Instagram Stories l’immagine insieme all’ex tronista di Uomini e Donne. Precisamente quello caricato da Paola è stato un boomerang in cui lei e Francesco ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Sarà presente in studio per accoglierla? (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte potrebbe aver già incontrato Paola Di Benedetto, con cui ha avuto un intenso flirt all'Isola dei Famosi 2018. Come finirà la loro love story?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:17:00 GMT)

“Mai dire mai”. Sorpresa Francesco Monte : ha detto proprio così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

Francesco MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ Presto l'annuncio del loro amore a Verissimo? (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:15:00 GMT)

Paola Di Benedetto torna dall’Isola - Francesco Monte confessa i suoi sentimenti : Francesco Monte e Paola Di Benedetto possono finalmente riabbracciarsi. Dopo l’eliminazione della modella vicentina dall