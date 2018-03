FRANCA LEOSINI Storie Maledette | Sabrina Misseri e Cosima Serrano | ascolti record per la

FRANCA LEOSINI idolo dei social network : Franca Leosini è da sempre molto amata dal pubblico: gli spettatori apprezzano la sua delicatezza nel raccontare le storie tragiche della cronaca nera, ad esempio, ma anche per il suo linguaggio ...

Storie Maledette - FRANCA LEOSINI : ascolti record per Sabrina e la madre Cosima Video : Ieri sera è andata in onda sulla terza rete di Casa Rai la nuova stagione di #Storie Maledette. #Franca Leosini ha regalato al pubblico un'altra magistrale interpretazione senza essere - di fatto - un'attrice. La donna dal lessico forbito e quasi ipnotico ha avuto modo d'intervistare Sabrina Misseri e Cosima Serrano, dopo a quasi otto anni di distanza dal terribile omicidio di Sarah Scazzi. Ottimo esordio per una prima parte che ha concluso con ...

Storie Maledette - FRANCA LEOSINI : ascolti record per Sabrina e la madre Cosima : Ieri sera è andata in onda sulla terza rete di Casa Rai la nuova stagione di Storie Maledette. Franca Leosini ha regalato al pubblico un'altra magistrale interpretazione senza essere - di fatto - un'attrice. La donna dal lessico forbito e quasi ipnotico ha avuto modo d'intervistare Sabrina Misseri e Cosima Serrano, dopo a quasi otto anni di distanza dal terribile omicidio di Sarah Scazzi. Ottimo esordio per una prima parte che ha concluso con ...

Il potere delle parole - il ritorno di FRANCA Leosini : Composta, elegante e autorevole, Franca Leosini allontana il sensazionalismo dalla cronaca nera, e con i suoi virtuosismi linguistici conquista il Web, dove #StorieMaledette, l'hashtag ufficiale ...

FRANCA Leosini/ Storie Maledette : Sabrina Misseri e Cosima Serrano - nessun pregiudizio e boom di ascolti : Franca Leosini, Storie Maledette: enorme successo per la prima parte dell'intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Le espressioni della giornalista rilanciate sui social.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:17:00 GMT)

FRANCA LEOSINI torna su RaiTre - Twitter impazzisce per le sue frasi : ecco le più belle : Franca Leosini torna su RaiTre e i social impazziscono. La giornalista ha condotto il suo Storie Maledette con il solito piglio incisivo: di fronte a lei Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi. Una vera e propria apoteosi di tweet quelli dedicati a Franca, tra dichiarazioni d’amore e frasi ‘mitiche’ che la ‘nostra’ ha sfoderato con la solita noncuranza. ...

«Storie Maledette» : FRANCA LEOSINI superstar - ma dovrebbe dimenticare Twitter : «Anche per spremere un foruncolo adesso ci vuole un master». Franca Leosini (ri)parte in quarta nella prima puntata della nuova stagione di Storie Maledette, in prima serata domenica 11 marzo su Raitre. LEGGI ANCHE«Storie Maledette» riparte da Avetrana: perché Franca Leosini è un mito Interrogando Sabrina Misseri, la giovane di Avetrana condannata all’ergastolo insieme alla madre Cosima Misseri per l’omicidio della cugina Sarah ...

Storie Maledette - le frasi di FRANCA LEOSINI a Sabrina e Cosima sono già cult : E' andata in onda l'11 marzo in prima serata su Rai Tre la prima puntata della nuova stagione di Storie Maledette . Franca Leosini ha intervistato Cosima Serrano e Sabrina Misseri, in carcere per l'...

Il ritorno di «Storie Maledette» : le 10 frasi di FRANCA LEOSINI che non dimenticheremo : Il miracolo televisivo di Franca Leosini inizia alle 21 e 25 spaccate, «Franca è l’unica a iniziare puntuale» scrivono i «leosiners» su Facebook e Twitter come se la loro giornata ruotasse attorno a lei, giornalista indomita dal linguaggio forbito, ispettrice attenta delle sfumature umane. Dall’ultima puntata di Storie Maledette sono passati 2 anni, 1 mese e 17 giorni eppure, una volta ammirata la chioma impalcata di lacca, la giacca ...

FRANCA LEOSINI e "Storie maledette". Le sue frasi cult fanno impazzire i Leosiners : Grande ritorno televisivo per Franca Leosini, che ha aperto la nuova stagione di Storie Maledette, nella prima serata domenicale di Rai Tre, tornando al 2010 e al delitto di Avetrana. La conduttrice televisiva ha infatti intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi.Un ritorno attesissimo, quello della Leosini, divenuta vera e propria star del web, oltre che del piccolo schermo, grazie al ...

STORIE MALEDETTE - DI FRANCA LEOSINI/ Anticipazioni - Sabrina Misseri e Cosima Serrano : "10mila pagine studiate" : STORIE MALEDETTE torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su Raitre: Franceca LEOSINI intervista in esclusiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Storie Maledette - di FRANCA Leosini/ Anticipazioni “Sabrina Misseri e Cosima Serrano? Dopo non ho dormito" : Storie Maledette torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su Raitre: Franceca Leosini intervista in esclusiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Torna "Storie Maledette" - FRANCA LEOSINI riparte dal delitto di Avetrana : "Storie Maledette", il programma ideato, scritto e condotto da Franca Leosini, Torna col botto e si prende la prima serata. La sedicesima edizione - in totale tre prime serate straordinarie - si apre...

FRANCA LEOSINI : "Vi racconto l'inferno di Avetrana. Ho incontrato Sabrina e Cosima - la notte non ho chiuso occhio" : "Dopo aver conosciuto la Misseri e la Serrano non ho chiuso occhio. La verità è che il callo non lo fai mai". Frana Leosini torna in tv con il suo Storie Maledette e riparte dal delitto di Avetrana. La conduttrice a incontrato in carcere Sabrina e Cosima, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi. In diverse interviste, Leosini ha raccontato come si è preparata a quell'appuntamento, uno studio lungo e attento, ...