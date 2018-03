Fortnite Battle Royale | lista smartphone iOS e Android che lo supportano

Fortnite Battle Royale arriva su iOS e Android : cross-play tra mobile - PC e console : Epic Games ha svelato che Fortnite Battle Royale arriverà anche sui dispositivi mobile iOS e Android. Le buone notizie non sono ancora finite perché si potrà giocare con altri giocatori in crossplay su altre piattaforme. Tutto avrà inizio da lunedì 12 marzo. In questa data i giocatori interessati potranno iscriversi sul sito ufficiale di Fortnite per l'"Event Invite" di iOS. In seguito i giocatori riceveranno gli inviti via e-mail e dovranno ...

Fortnite Battle Royale è in arrivo su dispositivi mobile : Epic Games ha già ottenuto un grande successo con Fortnite e ora la compagnia vuole portare il suo gioco nelle mani di quante più persone possibile. Letteralmente.Infatti, come segnala Dualshockers, Epic ha rivelato che Fortnite Battle Royale arriverà presto anche sui dispositivi mobili. Sì, la stessa esperienza Battle Royale che avete provato su console e PC arriverà presto sul vostro telefono e tablet. I dettagli sono ancora scarsi al ...

Diablo 3 e Fortnite : Battle Royale arriveranno su Nintendo Switch? : Epic Games ha recentemente dichiarato di essere interessata a portare il loro apprezzato Fortnite: Battle Royale su Nintendo Switch. Ora, secondo alcune indiscrezioni condivise su Twitter dall'insider Marcus Sellars, sia Fortnite: Battle Royale che Diablo III potrebbero arrivare presto sulla console ibrida.Come segnala Gamingbolt, secondo l'insider "Diablo 3 è in fase di sviluppo per Nintendo Switch e dovrebbe arrivare all'inizio del 2019." Per ...

Fortnite rimuove temporaneamente un’arma dal Battle Royale - cosa riserva il futuro? : È un successo decisamente inarrestabile quello che ha travolto Fortnite sin dal suo approdo sugli store di PS4, PC e Xbox One: il Battle Royale ha infatti sforato ampiamente il muro dei venti milioni di utenti che hanno fatto almeno una volta il loro accesso al titolo, e punta a vette sempre più alte, dopo un momento di incertezza, un paio di settimane fa, che ha mostrato dei limiti evidenti per quanto concerne la gestione delle risorse di rete. ...

Disponibile la modalità a tempo limitato "Test di fuoco 1" per Fortnite Battle Royale : Dopo le ultime novità introdotte in Fortnite Battle Royale con la patch 2.4.0, ecco che Epic Games annuncia la disponibilità per tutti i giocatori del nuovo Test di fuoco 1. Come riportato sul sito ufficiale, questa è una modalità a tempo limitato che permette di sperimentare con il bilanciamento delle armi. Questa volta il team di sviluppo ha apportato alcune modifiche ai parametri delle armi, ad esempio la precisione del primo colpo, i danni ...

Fortnite Battle Royale : la nuova patch aggiunge la minigun e permette di disattivare l'autorun : Mentre poco fa Epic Games ha annunciato la Sniper Shootout mode di Fortnite Battle Royale, disponibile fino a domani, 2 febbraio, ecco che ora arriva la nuova patch.Nello specifico si tratta della patch 2.4.0 che, come segnala Dualshockers, apporta qualche interessante modifica al gioco. Innanzitutto viene introdotta la minigun, che con la sua potenza di fuoco può essere usata per controllare il campo di battaglia e viene aggiunto il Cosy ...

Battlefield diventerà come Fortnite e PUBG? Cosa potrebbe accadere : EA ha da poco tenuto la sua conferenza finanziaria e molti argomenti sono stati sollevati come parte della discussione. Tra questi c'è stato qualCosa di interessante. È arrivato all'attenzione che nulla sfugge all'occhio di Electronic Arts e questa volta ha mostrato il suo interesse per giochi come PUBG e Fortnite: si potrebbe usare lo stesso sistema in Battlefield. Durante la conferenza finanziaria è stato sollevato anche il tema degli ...

Fortnite Battle Royale : la Sniper Shootout mode sarà disponibile per un tempo limitato : L'ultima modalità di gioco lanciata per Fortnite Battle Royale si chiama Sniper Shootout e metterà alla prova tutti i cecchini del gioco, riporta VG247.Come potremo infatti immaginare, in questa modalità saranno utilizzabili solamente i fucili da precisione e revolver. La modalità di gioco sarà disponibile fino al 2 febbraio a partire da oggi e metterà tutti alla prova con un nuovo stile di gioco. Non vi saranno granate, mentre tutti gli altri ...

Fortnite sfida PUBG : qual è il miglior Battle Royale in circolazione? : La febbre da Fortnite e PlayerUnknown's Battleground (volgarmente conosciuto come PUBG) impazza letteralmente su ogni piattaforma per cui i due titoli sono stati rilasciati, con ognuno dei due che calamita le attenzioni dei giocatori che, volontariamente o anche solo per caso, sono caduti nella loro rete. Una rete fatta di gameplay magnetici e di sfide ardue da superare al fine di essere incoronati anche per una volta soltanto re del Battle ...

Guida Fortnite Battle Royale - nuovi consigli per la sopravvivenza : Riuscire a portare a casa un'ambita vittoria in Fortnite Battle Royale non è di certo cosa da poco: fronteggiare il gran numero di giocatori che il titolo di Epic Games mette contro ad ogni utente in ogni singola partita è un'impresa titanica, e indescrivibile è la sensazione di puro godimento che consegue un successo di tale portata. Per essere però il cosiddetto Last Man Standing (l'ultimo in piedi, per gli “italianofoni”, ndr) bisogna però ...

Aggiornamento Fortnite Battle Royale del 25 gennaio - i dettagli dell’update 2.3.0 : Un successo assolutamente degno di nota quello di Fortnite Battle Royale, lo sparatutto survival in terza persona sviluppato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi è riuscito a imporsi all'attenzione del grande pubblico, alla stregua di un altro grandissimo esponente del settore, vale a dire PlayerUnknown's Battleground (per gli amici PUBG, ndr). Ovviamente titoli massicci e che fanno un uso importante della componente online come ...

In Fortnite Battle Royale non è prevista l'aggiunta di veicoli alla mappa : Mentre nella mattinata di oggi vi riportavamo gli ultimi dati relativi ai giocatori impegnati con Fortnite Battle Royale, più di 40 milioni secondo i numeri emersi, ecco che arrivano novità sull'apprezzato titolo.Novità che a ben vedere potrebbero deludere alcuni giocatori, infatti, come riporta Gamingbolt, il lead designer, Eric Williamson, ha confermato che non è prevista l'aggiunta di veicoli alla mappa in Fortnite Battle Royale:"Non abbiamo ...