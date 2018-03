Formula 1 | l' analisi tecnica dei test di Barcellona

Formula 1 2018 - Ferrari : le prime novità. Analisi tecnica : I test pre-stagionali disputati sul tracciato di Barcellona si sono conclusi ed i team avranno una grossa quantità di dati da analizzare per arrivare molto preparati alla gara inaugurale di Melbourne ...

Formula 1 - McLaren MCL33 : l'analisi tecnica : Anteriore Analizzando la vettura notiamo che il muso è rimasto molto simile a quello visto sulla MCL32. Cosi come la maggior parte delle monoposto viste siano ad ora, anche McLaren ha sfruttato il ...

Formula 1 : Mercedes W09 - l'analisi tecnica : In casa Mercedes non c'è stata nessuna rivoluzione ma il team ha lavorato per cercare di correggere e limitare i problemi avuti nella passata stagione. Il concetto aerodinamico , unico tra le vetture ...